MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e le critiche di Dombret ai salvataggi bancari (oggi 24 agosto 2017)

Lapresse

LE CRITICHE DI DOMBRET

I salvataggi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca finiscono nel mirino di Andreas Dombret, membro del consiglio direttivo della Bundesbank. Secondo quanto riporta Radiocor, infatti, parlando agli studenti all'Accademia della Bundesbank di Hachenburg, il membro del board della Vigilanza europea sul credito ha parlato dei casi delle tre banche italiane e di quello di Banco Popular, affermando che in tre situazioni su quattro, le banche hanno ricevuto soldi pubblici. Ciò in contrasto con quanto era previsto dalla legislazione europea sui salvataggi bancari. Non è certo difficile immaginare che il suo riferimento fosse agli istituti di credito italiani, visto che per quello spagnolo non sono stati usati soldi pubblici.

“La tutela effettiva dei contribuenti nazionali deve essere un parametro essenziale per il nostro sistema di risoluzione e valere, secondo la mia ferma convinzione, anche a livello del diritto sulle insolvenze nazionali”, ha detto Dombret, che ha anche ribadito che “la concessione del denaro dei contribuenti in misura elevata era consentita dalla legge naturalmente, ma l'obiettivo dichiarato delle norme europee sulla risoluzione era coinvolgere il meno possibile i contribuenti in caso di fallimenti delle banche”. Al di là del pensiero di Dombret, resta il fatto che le autorità europee, non certo compiendo una scelta avventata visto il tempo che hanno impiegato per prenderla, specie nel caso di Monte dei Paschi, hanno dato il loro “placet” a questi interventi.

LE MOSSE DELLA GERMANIA SULLE PSE

Mentre in Italia lo Stato è già sopra il 50% di Monte dei Paschi e si prepara a veder crescere ancora la sua quota, in Germania il Governo cerca di togliere alcune banche di sviluppo regionali dalla normativa bancaria europea. Sono infatti molte le “promotional bank” che sono nella lista delle cosiddette “public sector entities”, ovvero banche che, per quel che riguarda i requisiti patrimoniali, possono essere considerate allo stesso livello di rischio degli Stati cui appartengono. Per inciso va detto che non ce n’è nemmeno una italiana. Queste banche, quindi, hanno non pochi vantaggi riguardo la normativa patrimoniale e anche un ruolo importante nell’economia tedesca, dato che finanziano infrastrutture e progetti territoriali. L’intento di Berlino è ora di far sì che queste promotional banks presenti nei vari Land vengano escluse da ogni tipo di regole europee per sottostare soltanto a quelle delle autorità tedesche.

Milano Finanza fa notare che se si considera che le istituzioni pubbliche sono già ben presenti nel sistema bancario tedesco, attraverso, per esempio, landesbank e sparkasse, è come se ci fosse un grande e permanente aiuto di Stato all’economia della Germania che rischia di essere sempre meno “vigilato” dalle autorità europee. Una situazione che avvantaggia non poco l’economia tedesca e che contribuisce a far sì che imprese e famiglie abbiano crediti a tassi più bassi rispetto a quelli che con tutta probabilità otterrebbero nel caso vi fosse un mercato non influenzato dalla presenza pubblic.

© Riproduzione Riservata.