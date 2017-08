MEETING 2017/ Il seminario Advantage: città-Stato protagoniste dello sviluppo sostenibile

Francesco Confuorti, Presidente e Ceo di Advantage Financial

Crescita sostenibile,competitività del sistema-Europa, compatibilità fra finanza di mercato ed "economie circolari"; centralità della persona-imprenditore: è un "discorso" vasto, profondo e articolato quello che Francesco Confuorti ha portato avanti al Meeting di Rimini negli ultimi anni. Tutti anni "in terra di nessuno", seguiti allo showdown del 2007-2008: la lunga crisi, rivelatasi alla fine più culturale che finanziaria. Un filo conduttore che Confuorti - fondatore e chief executive di Advantage Financial - rivendica come suo anche a Rimini 2017.

Il giorno dopo l'intervento al Meeting (il primo) del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e in contemporanea con l'atteso speech del presidente della Bce Mario Draghi al seminario Fed di Jackson Hole, Advantage ha chiamato a consulto un panel selezionato di studiosi e opinion-makers della propria community sul tema "Prospettive globali di crescita e dinamiche dei piccoli stati e delle città- stato". Un seminario che si ricollega direttamente all'Advantabe Footprint for Trade and Growth; uno dei quattro momenti di alta riflessione culturale che l'Università di Bari ha organizzato lo scorso marzo in occasione del G7 dei ministri finanziari in vista dell'appuntamento dei capi di Stato a Taormina.

Nell'occasione Confuorti - finanziere che da Wall Street ha mosso i primi passi per creare una piattaforma internazionale di servizi finanziari (investment banking, consulenza e servizi di asset management per clienti privati, aziendali e istituzionali) - presenterà Advantage Greenmango United4Business: la piattaforma del network Advantage ideata per far incontrare aziende italiane e internazionali indirizzata soprattutto alle PMI. Advantage Greenmango United4Business consente di valutare l'impatto sostenibile delle aziende con cui si intraprendono relazioni commerciali e favorisce relazioni on-line ma anche on-site consentendo un migliore focus sulle aziende e mettendo a disposizione servizi di "business matching" efficaci e immediati: grazie a un algoritmo di proprietà, tutte le opportunità di business caricate sulla piattaforma vengono veicolate alle imprese coi requisiti migliori per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati.

Obiettivo generale della piattaforma di Advantage è favorire l'incremento dell'interscambio, l'uso e il consumo di beni e prodotti sostenibili del Made in Italy con aziende e mercati internazionali. L'orizzonte è comunque aggiornato a metà 2017: allorché il destino della "città globali" vecchie e nuove - da Londra a Hong Kong, da Milano agli emirati del Golfo fino a San Francisco - emerge sempre più come un profilo critico nella ricerca di un reale "new nomal".

È da qui che Confuorti solleciterà una riflessione "da Meeting" sul momentum economico-finanziario. I partecipanti invitati sono: Alain Bifani, Direttore Generale del Ministero delle Finanze in Libano; Odd Per Brekk, Vice Direttore del Dipartimento Asia e Pacifico del Fondo Monetario Internazionale; Domenico Fanizza, Direttore Esecutivo per l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito della Banca di Sviluppo Africana; Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera; Wafik Grais, Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; Alberto Mingardi, Direttore Generale dell'Istituto Bruno Leoni; Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Introduce Paolo Messa, Direttore del Centro Studi Americani.

