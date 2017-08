MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e le banche "scomparse" nell'Ue (oggi 25 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LE BANCHE "SCOMPARSE" NELL’UE

Negli ultimi anni in Italia si è temuto il peggio per quanto riguarda le banche. Dopo il fallimento di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti è arrivata la crisi di Monte dei Paschi e poi quella di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Senza dimenticare le difficoltà di altri istituti, come Carige. Tuttavia non sembra che sia andata malissimo, finora, considerato più che altro quanto avvenuto a livello europeo. Un rapporto della Banca centrale europea segnala infatti che il numero di banche, comprese quelle straniere con base nell’Ue, sono scese a 3.154 unità a fine marzo 2017 dalle 3.881 di fine 2007. In pratica più di 700 banche non esistono più. I dati vengono riportati da Repubblica, che ricorda che solo nel primo trimestre di quest’anno sono state 17 le istituzioni a chiudere i battenti.

A risentire particolarmente della situazione sono state le piccole banche. Il che sembrerebbe dimostrare quella che era stata indicata come una tendenza già qualche tempo fa: la concentrazione crescente e la creazione di pochi grandi gruppi bancari a discapito di quelli più piccoli. Dall’Eurotower arriva però anche un altro dato poco confortante: sempre negli ultimi dieci anni circa il valore degli asset delle banche è sceso di 1.000 miliardi di euro. Si spera che il trend possa essere invertito, perché banche meno patrimonializzate potrebbero diventare facilmente più a rischio crisi, specie se si dovessero verificare nuove turbolenze finanziarie o se l’economia dovesse rallentare bruscamente.

LE CRITICHE DI DOMBRET

I salvataggi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca finiscono nel mirino di Andreas Dombret, membro del consiglio direttivo della Bundesbank. Secondo quanto riporta Radiocor, infatti, parlando agli studenti all'Accademia della Bundesbank di Hachenburg, il membro del board della Vigilanza europea sul credito ha parlato dei casi delle tre banche italiane e di quello di Banco Popular, affermando che in tre situazioni su quattro, le banche hanno ricevuto soldi pubblici. Ciò in contrasto con quanto era previsto dalla legislazione europea sui salvataggi bancari. Non è certo difficile immaginare che il suo riferimento fosse agli istituti di credito italiani, visto che per quello spagnolo non sono stati usati soldi pubblici.

“La tutela effettiva dei contribuenti nazionali deve essere un parametro essenziale per il nostro sistema di risoluzione e valere, secondo la mia ferma convinzione, anche a livello del diritto sulle insolvenze nazionali”, ha detto Dombret, che ha anche ribadito che “la concessione del denaro dei contribuenti in misura elevata era consentita dalla legge naturalmente, ma l'obiettivo dichiarato delle norme europee sulla risoluzione era coinvolgere il meno possibile i contribuenti in caso di fallimenti delle banche”. Al di là del pensiero di Dombret, resta il fatto che le autorità europee, non certo compiendo una scelta avventata visto il tempo che hanno impiegato per prenderla, specie nel caso di Monte dei Paschi, hanno dato il loro “placet” a questi interventi.

