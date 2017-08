MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'assemblea Carige per aumento di capitale (oggi 26 agosto 2017)

Lapresse

ASSEMBLEA CARIGE IL 28 SETTEMBRE

In attesa di vedere tornare Mps alle contrattazioni di Borsa, nello stesso periodo, esattamente il 28 settembre, si terrà l’assemblea dei soci di Carige chiamata, in sede straordinaria, a deliberare sula proposta di attribuzione al Cda di delega per l’aumento di capitale. Un’operazione importante, perché è prevista l’emissione di nuove azioni per un corrispettivo di 560 milioni di euro, di cui 60 al massimo da destinare ai destinatari di una possibile operazione di liability management. Nel frattempo sono già state avviate le operazioni che dovrebbero portare poi alla cessione di crediti deteriorati per 1,2 miliardi di euro e alla dismissione di alcuni immobili. L’obiettivo è quello di mettere al sicuro la banca ligure, su cui restano accesi i riflettori della vigilanza bancaria europea. Riuscire a far sì che i conti vengano sistemati con operazioni di mercato sarebbe poi un segnale importante sullo stato di salute del sistema bancario italiano, dopo le operazioni su Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno invece richiesto un intervento pubblico.

Nella parte ordinaria, l’assemblea dovrà riapprovare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 "(previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio)" e procedere alla nomina degli amministratori.

LE BANCHE "SCOMPARSE" NELL’UE

Negli ultimi anni in Italia si è temuto il peggio per quanto riguarda le banche. Dopo il fallimento di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti è arrivata la crisi di Monte dei Paschi e poi quella di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Senza dimenticare le difficoltà di altri istituti, come Carige. Tuttavia non sembra che sia andata malissimo, finora, considerato più che altro quanto avvenuto a livello europeo. Un rapporto della Banca centrale europea segnala infatti che il numero di banche, comprese quelle straniere con base nell’Ue, sono scese a 3.154 unità a fine marzo 2017 dalle 3.881 di fine 2007. In pratica più di 700 banche non esistono più. I dati vengono riportati da Repubblica, che ricorda che solo nel primo trimestre di quest’anno sono state 17 le istituzioni a chiudere i battenti.

A risentire particolarmente della situazione sono state le piccole banche. Il che sembrerebbe dimostrare quella che era stata indicata come una tendenza già qualche tempo fa: la concentrazione crescente e la creazione di pochi grandi gruppi bancari a discapito di quelli più piccoli. Dall’Eurotower arriva però anche un altro dato poco confortante: sempre negli ultimi dieci anni circa il valore degli asset delle banche è sceso di 1.000 miliardi di euro. Si spera che il trend possa essere invertito, perché banche meno patrimonializzate potrebbero diventare facilmente più a rischio crisi, specie se si dovessero verificare nuove turbolenze finanziarie o se l’economia dovesse rallentare bruscamente.

