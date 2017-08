MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la nota di Aduc sulla conversione dei bond (oggi 27 agosto 2017)

Lapresse

LA NOTA DI ADUC SULLA CONVERSIONE DEI BOND

I decreti riguardanti la ricapitalizzazione di Monte dei Paschi hanno anche sancito i criteri per la conversione in azioni dei bond subordinati della banca toscana, che hanno avuto un tasso variabile tra il 18% e il 100%. Aduc ha voluto diffondere una nota per aiutare i risparmiatori coinvolti a capire cosa accadrà ora. Innanzitutto viene ricordato che il valore delle azioni emesse per la conversione è pari a 8,65 euro, contro i 6,49 di quelle sottoscritte dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali azioni hanno un codice Isin provvisorio, che verrà cambiato quando verrà pubblicato il prospetto informativo per la quotazione in Borsa. Tuttavia, le azioni date in cambio del “bond Antonveneta” hanno un codice Isin differente, in quanto si tratta di titoli che saranno oggetto dell’offerta di ristoro, che consiste nella conversione in bond senior. L’Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori sottolinea infatti che “l'articolo 19, comma 2, lettera a) del Decreto Legge prevede che il ristoro venga erogato ai soli titoli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto. L'unica emissione dotata di un prospetto informativo in italiano approvato dalla Consob è quella cosiddetta ‘Antonveneta’”.

Aduc aggiunge che è facile prevedere che la conversione avverrà decurtante il valore delle cedole erogate nel tempo. Questo vuol dire che verosimilmente il valore-base di conversione sarà non pari a 100, ma a 67,7205. “Inoltre, come per le subordinate delle altre banche fallite, potrebbe essere presa in considerazione anche l'eventuale differenza positiva tra il rendimento del bond e il rendimento di un titolo di Stato a tasso variabile (CCT, quindi) in corso di emissione di durata finanziaria equivalente”.

ASSEMBLEA CARIGE IL 28 SETTEMBRE

In attesa di vedere tornare Monte dei Paschi alle contrattazioni di Borsa, nello stesso periodo, esattamente il 28 settembre, si terrà l’assemblea dei soci di Carige chiamata, in sede straordinaria, a deliberare sula proposta di attribuzione al Cda di delega per l’aumento di capitale. Un’operazione importante, perché è prevista l’emissione di nuove azioni per un corrispettivo di 560 milioni di euro, di cui 60 al massimo da destinare ai destinatari di una possibile operazione di liability management. Nel frattempo sono già state avviate le operazioni che dovrebbero portare poi alla cessione di crediti deteriorati per 1,2 miliardi di euro e alla dismissione di alcuni immobili. L’obiettivo è quello di mettere al sicuro la banca ligure, su cui restano accesi i riflettori della vigilanza bancaria europea. Riuscire a far sì che i conti vengano sistemati con operazioni di mercato sarebbe poi un segnale importante sullo stato di salute del sistema bancario italiano, dopo le operazioni su Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno invece richiesto un intervento pubblico.

Nella parte ordinaria, l’assemblea dovrà riapprovare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 "(previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio)" e procedere alla nomina degli amministratori.

