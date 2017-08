MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il calo dei prestiti interbancari in Europa (oggi 28 agosto 2017)

Lapresse

IL CALO DEI PRESTITI INTERBANCARI IN EUROPA

Il Mckinsey Global Institute ha stilato un nuovo report sui mercati finanziari globali (“The new dynamics of financial globalization”) e Mf-Dow Jones ne ha riportato diversi stralci. Interessante notare il fatto che viene registrato un calo dei prestiti interbancari nell’Eurozona, forse un segno degli effetti delle crisi, anche recenti, di alcune banche come Monte dei Paschi, Banco Popular o le due venete. Fatto sta che in linea generale le banche della zona euro hanno quasi dimezzato (-45%) dal 2007 le attività di finanziamento e prestiti all’estero. E quasi la metà di questo calo è stato registrato tra flussi intra-europei, in particolare nei prestiti interbancari. "Le banche ora procedono più cautamente nel considerare il proprio business con l'estero. Stanno abbandonando o riducendo l'attività in Paesi e mercati per i quali non hanno dimensioni adeguate o competenze specifiche”, ha spiegato Eckart Windhagen, senior partner della global banking practice di McKinsey e membro del Mckinsey Global Institute Council.

Malgrado questa situazione, secondo il report la globalizzazione finanziaria sta crescendo, con un numero sempre maggiore di Paesi coinvolti. Nel Mgi Financial Connectedness Ranking, la classifica mondiale del McKinsey Global Institute che misura la connessione finanziaria, l’Italia si trova al tredicesimo posto, in discesa di quattro posizioni rispetto al 2005, ma al terzo posto, dietro a Usa e Francia, tra i percettori di capitale netto.

ASSEMBLEA CARIGE IL 28 SETTEMBRE

In attesa di vedere tornare Monte dei Paschi alle contrattazioni di Borsa, nello stesso periodo, esattamente il 28 settembre, si terrà l’assemblea dei soci di Carige chiamata, in sede straordinaria, a deliberare sula proposta di attribuzione al Cda di delega per l’aumento di capitale. Un’operazione importante, perché è prevista l’emissione di nuove azioni per un corrispettivo di 560 milioni di euro, di cui 60 al massimo da destinare ai destinatari di una possibile operazione di liability management. Nel frattempo sono già state avviate le operazioni che dovrebbero portare poi alla cessione di crediti deteriorati per 1,2 miliardi di euro e alla dismissione di alcuni immobili. L’obiettivo è quello di mettere al sicuro la banca ligure, su cui restano accesi i riflettori della vigilanza bancaria europea. Riuscire a far sì che i conti vengano sistemati con operazioni di mercato sarebbe poi un segnale importante sullo stato di salute del sistema bancario italiano, dopo le operazioni su Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca che hanno invece richiesto un intervento pubblico.

Nella parte ordinaria, l’assemblea dovrà riapprovare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 "(previa revoca della deliberazione assunta in merito dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2014, e nuova comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 limitatamente a una integrazione informativa in conformità al principio IAS 8, invariato il restante contenuto del bilancio)" e procedere alla nomina degli amministratori.

