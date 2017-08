MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e le certezze di Patuelli (oggi 29 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LE CERTEZZE DI PATUELLI (ABI)

Antonio Patuelli è fiducioso sul fatto che l’operato della Commissione parlamentare di inchiesta sulle crisi bancarie potrà portare alla luce elementi importanti per capire le reali responsabilità riguardanti i dissesti di Monte dei Paschi, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Intervistato da Il Giornale, il Presidente dell’Abi ricorda che la Commissione stessa potrà ottenere i nomi dei creditori insolventi che hanno contribuito a determinare i dissesti delle banche. Patuelli si dice anche convinto che dopo gli atti relativi a Monte dei Paschi e alle banche venete, “sia stata superata la fase delle crisi bancarie”. “Agosto è stato il primo mese della nuova stagione”, aggiunge Patuelli, che affronta poi un altro tema collegato al settore bancario, quello dell’alto numero di esuberi determinati da aggregazioni o da situazioni di crisi. Dal suo punto di vista il fondo di categoria “è sostenibile e gestito nella maniera più trasparente: il mondo bancario, aziende e addetti, riceve meno risorse di quante non ne versi allo Stato per la Cig, che non utilizza. Ora vigileremo che sia rispettato il principio che il denaro stanziato ma non utilizzato sull'anno confluisca nelle disponibilità del Fondo per l'anno successivo”.

Il Presidente dell’Abi non si sottrae poi a una domanda relativa agli effetti che potranno esserci per via della concorrenza di colossi digitali che stanno cominciando a offrire servizi tipici della banca. “Con regole paritetiche le banche italiane ed europee hanno piena capacità competitiva anche perché non sono seconde a nessuno in innovazione”, spiega, aggiungendo di non temere la concorrenza, che anzi “stimola e fortifica”.

IL CALO DEI PRESTITI INTERBANCARI IN EUROPA

Il Mckinsey Global Institute ha stilato un nuovo report sui mercati finanziari globali (“The new dynamics of financial globalization”) e Mf-Dow Jones ne ha riportato diversi stralci. Interessante notare il fatto che viene registrato un calo dei prestiti interbancari nell’Eurozona, forse un segno degli effetti delle crisi, anche recenti, di alcune banche come Monte dei Paschi, Banco Popular o le due venete. Fatto sta che in linea generale le banche della zona euro hanno quasi dimezzato (-45%) dal 2007 le attività di finanziamento e prestiti all’estero. E quasi la metà di questo calo è stato registrato tra flussi intra-europei, in particolare nei prestiti interbancari. "Le banche ora procedono più cautamente nel considerare il proprio business con l'estero. Stanno abbandonando o riducendo l'attività in Paesi e mercati per i quali non hanno dimensioni adeguate o competenze specifiche”, ha spiegato Eckart Windhagen, senior partner della global banking practice di McKinsey e membro del Mckinsey Global Institute Council.

Malgrado questa situazione, secondo il report la globalizzazione finanziaria sta crescendo, con un numero sempre maggiore di Paesi coinvolti. Nel Mgi Financial Connectedness Ranking, la classifica mondiale del McKinsey Global Institute che misura la connessione finanziaria, l’Italia si trova al tredicesimo posto, in discesa di quattro posizioni rispetto al 2005, ma al terzo posto, dietro a Usa e Francia, tra i percettori di capitale netto.

© Riproduzione Riservata.