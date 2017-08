MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, la rabbia dei piccoli azionisti (oggi 3 agosto 2017)

Lapresse

LA NOTA DI AZIONE MPS

Anche Azione Banca Monte dei Paschi di Siena, l'associazione aderente al Conapa che raccoglie i piccoli azionisti della banca senese, ha diffuso una nota per commentare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale. E non traspare certo soddisfazione, anzi, si parla di espropriazione, da parte dello Stato, dei diritti proprietari e patrimoniali di 150.000 piccoli azionisti di Monte dei Paschi, che tra l’altro non potranno godere di alcun tipo di ristoro e che vedranno comunque il Tesoro e gli obbligazionisti subordinati avere le azioni delle banca a un prezzo più basso rispetto al loro. “I Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale danno il via alla ricapitalizzazione della Banca, a seguito del versamento di soli 3,8 miliardi da parte del Tesoro e della conversione di 4,4 miliardi di obbligazioni subordinate. Gli oltre 6 miliardi, proprietà al 55% dei 150.000 Piccoli Azionisti, verranno sostanzialmente azzerati per consentire di svendere al Fondo Atlante sofferenze svalutate dell’80%. La proprietà degli attuali azionisti si ridurrà alla risibile percentuale fra il 3 e il 5%”, si legge nella nota.

Azione Mps ricorda anche di aver scritto a Tesoro, Banca d’Italia e Consob per chiedere degli incontri formali per illustrare la loro proposta che avrebbe potuto evitare questo risultato penalizzante per i piccoli azionisti, ma senza ricevere risposta. “Trasparenza e correttezza non sono di casa presso le nostre Istituzioni, che evidentemente non sono interessate neanche a fornire risposte negative”, è la constatazione dell’associazione.

LA SODDISFAZIONE DI MASSIMO VALENTINI

Non poteva che essere soddisfatto Massimo Valentini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con cui viene regolamentata la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi. In una nota il Sindaco di Siena ha detto: “Finalmente l’incendio è spento, ora torni la fiducia ma si puniscano i colpevoli”. Il primo cittadino della città toscana ha voluto evidenziare come Monte dei Paschi, a differenza di altre banche in crisi, che verranno inglobate da altre più grandi, resterà autonomo e ha anche ricordato che le difficoltà della banca sono emerse a causa del rigore “con cui l’Europa ha esasperato il concetto precauzionale dello scenario avverso e della ricapitalizzazione preventiva”. Valentini ha anche guardato avanti, auspicando che il nuovo board della banca, che nascerà a seguito della ricapitalizzazione, sia composto da “persone competenti e oneste, che valorizzino i dipendenti”. Ma ha anche detto che “Siena non dimentica e auspica sentenze rapide e severe e anche una Commissione parlamentare di inchiesta che risponda agli interrogativi che quella regionale non ha saputo completamente risolvere”.

Il Sindaco ha quindi auspicato che la cospicua presenza dello Stato nel capitale di Mps possa tenere a debita distanza il clientelismo, facendo anche recuperare nei senesi e nei toscani la fiducia nella banca, “anche perché quasi tutte le altre banche in regione non parlano più toscano”. “Monte dei Paschi torni ad essere interlocutore di famiglie e piccole e medie imprese ed a caratterizzarsi come banca del territorio, evitando di omogeneizzarsi ad altre banche tutte uguali, con sede a Milano e cervello fuori Italia”, ha aggiunto.

