MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, Vecchi annuncia l'uscita di un libro (oggi 30 agosto 2017)

VECCHI ANNUNCIA L'USCITA DI UN LIBRO

Dopo i decreti sulla ricapitalizzazione precauzionale, Monte dei Paschi attende l’assemblea dei soci per vedere nascere il nuovo consiglio di amministrazione e il ritorno alla quotazione in Borsa, per cercare di raggiungere quel “rilancio” messo nero su bianco nel piano industriale approvato dalle autorità europee. C’è però chi non vuole dimenticare il passato, perché ci sono in effetti diversi punti interrogativi sulle cause del dissesto della banca toscana, oltre che sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Rocca Salimbeni. Davide Vecchi, giornalista de Il Fatto Quotidiano che è coinvolto in un processo insieme alla vedova Rossi per aver rivelato il contenuto di alcune mail che Rossi stesso aveva inviato all’allora amministratore delegato Fabrizio Viola, ha infatti annunciato che tra un mese circa uscirà un suo libro dal titolo “Il caso David Rossi. Il suicidio imperfetto del manager Monte dei Paschi di Siena”.

Vecchi sulla sua pagina Facebook ha spiegato che uno degli intenti della sua opera è “denunciare cosa è accaduto e accade nella procura di Siena, dove per dieci anni nessuno si è accorto delle manovre in Monte dei Paschi e dove, ancora oggi, nessuno si è preso la briga di sequestrare in banca neppure l'elenco dei grandi debitori”. Il giornalista ha scritto anche nel libro non si racconta solo la vicenda di Rossi, ma anche quella “di una banca, di una città, di una comunità. Di chi e come è riuscito a silenziare la tempesta perfetta tra manager infedeli, politici conniventi e massoneria che si è abbattuta su Siena e Mps”.

LE CERTEZZE DI PATUELLI (ABI)

Antonio Patuelli è fiducioso sul fatto che l’operato della Commissione parlamentare di inchiesta sulle crisi bancarie potrà portare alla luce elementi importanti per capire le reali responsabilità riguardanti i dissesti di Monte dei Paschi, Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Intervistato da Il Giornale, il Presidente dell’Abi ricorda che la Commissione stessa potrà ottenere i nomi dei creditori insolventi che hanno contribuito a determinare i dissesti delle banche. Patuelli si dice anche convinto che dopo gli atti relativi a Monte dei Paschi e alle banche venete, “sia stata superata la fase delle crisi bancarie”. “Agosto è stato il primo mese della nuova stagione”, aggiunge Patuelli, che affronta poi un altro tema collegato al settore bancario, quello dell’alto numero di esuberi determinati da aggregazioni o da situazioni di crisi. Dal suo punto di vista il fondo di categoria “è sostenibile e gestito nella maniera più trasparente: il mondo bancario, aziende e addetti, riceve meno risorse di quante non ne versi allo Stato per la Cig, che non utilizza. Ora vigileremo che sia rispettato il principio che il denaro stanziato ma non utilizzato sull'anno confluisca nelle disponibilità del Fondo per l'anno successivo”.

Il Presidente dell’Abi non si sottrae poi a una domanda relativa agli effetti che potranno esserci per via della concorrenza di colossi digitali che stanno cominciando a offrire servizi tipici della banca. “Con regole paritetiche le banche italiane ed europee hanno piena capacità competitiva anche perché non sono seconde a nessuno in innovazione”, spiega, aggiungendo di non temere la concorrenza, che anzi “stimola e fortifica”.

