BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari all'ultima seduta del mese (31 agosto 2017)

PIAZZA AFFARI ALL'ULTIMA SEDUTA DEL MESE

Non sono attesi molti dati macroeconomici nella giornata odierna. Alle 11:00 è previsto l'indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona nel mese di agosto. Alle 14:30, invece, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione dagli Usa. In mattinata arriveranno dall’Italia i dati su occupati e disoccupati nel mese di luglio. L’attenzione resta quindi agli eventi geopolitici internazionale. Ieri Piazza Affari ha chiuso con +0,44%. Hanno cercato di risollevarsi i bancari con Banco Bpm che ha fatto registrare un +1,08% mentre Mediobanca è cresciuta dello 0,47%. Ottima performance anche per Bper che ha messo a segno un rialzo dell'1,08%. Ubi Banca è cresciuta dello 0,21% mentre Intesa Sanpaolo ha quasi chiuso piatta con un +0,14%.

Unica banca negativa è stata Unicredit che ha fatto segnare un rosso dell'1,68%. Buona seduta per Buzzi Unicem che ha fatto segnare un rialzo del 4,51%. Male Mediaset che ha lasciato sul terreno l'1,34%. Lo Spread fra Btp e Bund si è attestato a 172 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,08%.

