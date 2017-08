DDL CONCORRENZA/ I vantaggi e le imperfezioni della nuova legge

Lapresse

Numerosi commentatori hanno parafrasato il titolo di prima pagina de "l'Avanti!" il giorno in cui venne insediato il primo governo di centrosinistra nel lontano 1963. Il titolo originale, a tutta pagina, era "Da oggi ognuno è più libero". La legge sulla concorrenza 2017, in effetti, semplifica le procedure e aumenta la concorrenza in un vasto numeri di settori: assicurazioni, fondi pensione, comunicazioni, poste, energia, ambiente, banche, avvocati, ingegneri, odontoiatri, farmacie, turismo e trasporti. In gran parte dei casi, le nuove regole comportano maggiore trasparenza e maggiore competitività tra i soggetti coinvolti. Quando i numerosi atti attuativi saranno esecutivi, l'economia italiana sarà più libera e sarà più agevole Doing Business in Italy. Se la legge e la normativa attuativa fossero stati in vigore quando tre anni fa è stata presentata, la ripresa sarebbe stata più facile. Le stime econometriche variano, ma secondo alcuni modelli, la maggior concorrenza potrebbe portare un tasso aggiuntivo di aumento del Pil dello 0,5%-1,5% rispetto a quello considerato "naturale".

In breve, nel campo delle assicurazioni, la nuova normativa ha l'obiettivo di promuovere la concorrenza attraverso tre direttrici: contrastare le frodi, limitando così i fenomeni di selezione avversa soprattutto nelle aree del Paese a più elevata sinistrosità; ridurre i costi e garantire certezza sull'entità dei risarcimenti, anche per conseguire uniformità sui livelli dei risarcimenti sull'intero territorio nazionale; promuovere la trasparenza e favorire la mobilità della clientela. Nel cercare di raggiungere questi obiettivi, però, ci sono casi in cui viene introdotta una disparità di trattamento tra le parti, a favore delle compagnie: non è questo un limite nuovo e aggiuntivo alla concorrenza?

In materia di fondi pensioni la legge facilita l'anticipo delle prestazioni di previdenza complementare. In materia di comunicazioni, rende più trasparente e più semplice cambiare gestori. In materia di poste e di energia lo scopo specifico è liberalizzare i mercati. In materia di ambiente, si insiste sulla trasparenza delle sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti da associazioni consumatori, Onlus, fondazioni. Molto vasto il capitolo sulle banche diretto a rendere più trasparenti le offerte ai risparmiatori e il contenimento di costi (specialmente di assistenza telefonica).

Nelle professioni forensi, si eliminano vincoli alla concorrenza tra professionisti e si incoraggia l'innovazione tecnologica. Si prevede anche l'ingresso di soci di capitale negli studi legali e nelle farmacie, nonché per ingegneri e odontoiatri, il turismo e i trasporti locali. Una vera rivoluzione che tuttavia comporta il rischio che l'azienda non venga gestita da professionisti del ramo, con implicazioni che rischiano seriamente di essere negative per la clientela e la società civile.

Ma soprattutto la legge resta imperfetta perché non affronta il problema del settore chiave: le telecomunicazioni, dove Telecom ha il monopolio della rete. Il nodo dell'ultimo miglio paralizza l'Italia: da due settimane nella sola Roma alcune migliaia di utenze non possono utilizzare internet e i loro provider affermano che la causa principale è in guasti nella cabine Telecom. Qui un po' di concorrenza è necessaria più che un altri campi.

