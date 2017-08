MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, ceduta la piattaforma Juliet (oggi 4 agosto 2017)

Monte dei Paschi , Lapresse

CEDUTA LA PIATTAFORMA JULIET

Dopo mesi di attesa, Mps ha provveduto a cedere la piattaforma di gestione dei crediti in sofferenza Juliet, che andrà a una newco di proprietà di Quaestio Sgr (50,1%) e Cerved (49,9%). Il corrispettivo della cessione è pari a 52,5 milioni di euro, cui potrebbe aggiungersi un earn out di massimi 33,8 milioni, basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2025. L’accordo prevede anche la sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale per la gestione in outsourcing dei flussi futuri a sofferenza di tutte le banche italiane del Gruppo Monte dei Paschi . In buona sostanza, quindi, le sofferenze di Montepaschi che dovessero emergere nei prossimi anni verrebbero gestite ancora da Juliet, attraverso appunto questo servizio di servicing, che non include i crediti classificati a sofferenza al 31 dicembre 2016 e oggetto del piano di cessione di complessivi 28,6 miliardi.

L’operazione dovrebbe essere conclusa entro il primo trimestre del 2018 e sarà soggetta, oltre che all’approvazione dell’autorità di vigilanza, anche al completamento della procedura di ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi e della cartolarizzazione dei crediti in sofferenza con la sottoscrizione dei titoli mezzanine da parte di fondi gestiti da Quaestio. Milano Finanza riporta il commento di Equita Sim, secondo cui l’operazione è positiva per Cerved, anche perché “aumenta significativamente la visibilità sull'acquisizione di nuove masse di Npl in gestione nei prossimi due anni”.

LA NOTA DI AZIONE MPS

Anche Azione Banca Monte dei Paschi di Siena, l'associazione aderente al Conapa che raccoglie i piccoli azionisti della banca senese, ha diffuso una nota per commentare la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti relativi alla ricapitalizzazione precauzionale. E non traspare certo soddisfazione, anzi, si parla di espropriazione, da parte dello Stato, dei diritti proprietari e patrimoniali di 150.000 piccoli azionisti di Monte dei Paschi, che tra l’altro non potranno godere di alcun tipo di ristoro e che vedranno comunque il Tesoro e gli obbligazionisti subordinati avere le azioni delle banca a un prezzo più basso rispetto al loro. “I Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale danno il via alla ricapitalizzazione della Banca, a seguito del versamento di soli 3,8 miliardi da parte del Tesoro e della conversione di 4,4 miliardi di obbligazioni subordinate. Gli oltre 6 miliardi, proprietà al 55% dei 150.000 Piccoli Azionisti, verranno sostanzialmente azzerati per consentire di svendere al Fondo Atlante sofferenze svalutate dell’80%. La proprietà degli attuali azionisti si ridurrà alla risibile percentuale fra il 3 e il 5%”, si legge nella nota.

Azione Mps ricorda anche di aver scritto a Tesoro, Banca d’Italia e Consob per chiedere degli incontri formali per illustrare la loro proposta che avrebbe potuto evitare questo risultato penalizzante per i piccoli azionisti, ma senza ricevere risposta. “Trasparenza e correttezza non sono di casa presso le nostre Istituzioni, che evidentemente non sono interessate neanche a fornire risposte negative”, è la constatazione dell’associazione.

