MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, accordo con i sindacati sui 1.200 esuberi (oggi 5 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

ACCORDO CON I SINDACATI SU 1.200 ESUBERI

In settimana i sindacati hanno siglato l’accordo con Monte dei Paschi sui 1.200 esuberi riguardanti il 2017 e rientranti nelle 4.800 uscite volontarie (entro il 2021) previste dal piano industriale approvato dalle autorità europee. L'accordo prevede 1.200 prepensionamenti, a partire dal 31 ottobre e solo su base volontaria, cui potranno accedere i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2022. Di fatto a questi dipendenti verranno garantite le stesse condizioni applicate in passato, con l’accordo del 23 dicembre 2016. Agenziaimpress.it ricorda che i lavoratori potranno presentare domanda di adesione alla procedura a partire dal 28 agosto e fino al 16 settembre. Nel momento in cui la banca dovesse accettare le richieste, ciascun lavoratore interessato dovrà presentare le dimissioni online entro il 10 novembre.

L’accordo siglato tra le parti prevede anche che le stesse compiano una verifica contando le domande pervenute e quelle accolte il 21 settembre. Inoltre, sono stati ipotizzati anche incontri nel caso ci dovessero essere delle modifiche normative riguardo i requisiti pensionistici che potrebbero coinvolgere i lavoratori. I sindacati hanno ottenuto poi l’impegno da parte di Monte dei Paschi a definire un percorso di condivisione riguardante le conseguenze dell’applicazione del piano di ristrutturazione e di verifica degli step di attuazione, in modo che le organizzazioni dei lavoratori siano sempre coinvolte e si possa mantenere un clima di sereno confronto utile anche agli stessi dipendenti.

CEDUTA LA PIATTAFORMA JULIET

Dopo mesi di attesa, Mps ha provveduto a cedere la piattaforma di gestione dei crediti in sofferenza Juliet, che andrà a una newco di proprietà di Quaestio Sgr (50,1%) e Cerved (49,9%). Il corrispettivo della cessione è pari a 52,5 milioni di euro, cui potrebbe aggiungersi un earn out di massimi 33,8 milioni, basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2025. L’accordo prevede anche la sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale per la gestione in outsourcing dei flussi futuri a sofferenza di tutte le banche italiane del Gruppo Monte dei Paschi . In buona sostanza, quindi, le sofferenze di Montepaschi che dovessero emergere nei prossimi anni verrebbero gestite ancora da Juliet, attraverso appunto questo servizio di servicing, che non include i crediti classificati a sofferenza al 31 dicembre 2016 e oggetto del piano di cessione di complessivi 28,6 miliardi.

L’operazione dovrebbe essere conclusa entro il primo trimestre del 2018 e sarà soggetta, oltre che all’approvazione dell’autorità di vigilanza, anche al completamento della procedura di ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi e della cartolarizzazione dei crediti in sofferenza con la sottoscrizione dei titoli mezzanine da parte di fondi gestiti da Quaestio. Milano Finanza riporta il commento di Equita Sim, secondo cui l’operazione è positiva per Cerved, anche perché “aumenta significativamente la visibilità sull'acquisizione di nuove masse di Npl in gestione nei prossimi due anni”.

