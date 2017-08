MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, ex dipendenti scrivono a Padoan (oggi 6 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

GLI EX DIPENDENTI SCRIVONO A PADOAN

Gli ex dipendenti di Monte dei Paschi, che sono stati oggetto di esternalizzazione passando a Fruendo, operazione che è stata qualificata in due gradi di giudizio come illegittima, ancora non sono stati reintegrati nella banca toscana. E così alcuni di questi 1.000 lavoratori hanno deciso di scrivere a Pier Carlo Padoan, visto che sarà il Tesoro ora, con la ricapitalizzazione precauzionale, a essere il principale azionista di riferimento di Mps. Nella missiva si chiede un esplicito intervento: “porre fine all’oneroso contenzioso legale oramai in atto da più di 4 anni, che i vertici della banca continuano a perseverare, nonostante le numerose sentenze che i tribunali di tutta Italia da Lecce a Siena, da Roma fino a Mantova. Continuando a sostenere inutili, gravose ed oramai ‘pubbliche’ spese legali”. Gli scriventi si chiedono se sia giusto utilizzare i soldi pubblici per ricorsi che saranno perdenti e che hanno il solo obiettivo di ritardare l’esecuzione della reintegra dei lavoratori in Monte dei Paschi.

“Si è coscienti che tutto ciò determinerà, come anticipato dai nostri legali, ulteriori gravi azioni risarcitorie nei confronti della Banca Mps? E per ripagare il tutto, chiederete ancora una volta l’aiuto dei contribuenti italiani?!”, si legge ancora nella lettera, nella quale si evidenzia come non sia tollerabile il fatto che denaro pubblico venga utilizzato per parcelle legali. “Auspichiamo pertanto un Vostro intervento al fine di individuare sin da subito una soluzione condivisa ponendo la parola fine a questa inutile battaglia legale”, è la conclusione della missiva.

ACCORDO CON I SINDACATI SU 1.200 ESUBERI

In settimana i sindacati hanno siglato l’accordo con Monte dei Paschi sui 1.200 esuberi riguardanti il 2017 e rientranti nelle 4.800 uscite volontarie (entro il 2021) previste dal piano industriale approvato dalle autorità europee. L'accordo prevede 1.200 prepensionamenti, a partire dal 31 ottobre e solo su base volontaria, cui potranno accedere i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2022. Di fatto a questi dipendenti verranno garantite le stesse condizioni applicate in passato, con l’accordo del 23 dicembre 2016. Agenziaimpress.it ricorda che i lavoratori potranno presentare domanda di adesione alla procedura a partire dal 28 agosto e fino al 16 settembre. Nel momento in cui la banca dovesse accettare le richieste, ciascun lavoratore interessato dovrà presentare le dimissioni online entro il 10 novembre.

L’accordo siglato tra le parti prevede anche che le stesse compiano una verifica contando le domande pervenute e quelle accolte il 21 settembre. Inoltre, sono stati ipotizzati anche incontri nel caso ci dovessero essere delle modifiche normative riguardo i requisiti pensionistici che potrebbero coinvolgere i lavoratori. I sindacati hanno ottenuto poi l’impegno da parte di Monte dei Paschi a definire un percorso di condivisione riguardante le conseguenze dell’applicazione del piano di ristrutturazione e di verifica degli step di attuazione, in modo che le organizzazioni dei lavoratori siano sempre coinvolte e si possa mantenere un clima di sereno confronto utile anche agli stessi dipendenti.

