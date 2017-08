MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, le parole dei sindacalisti sugli esuberi (oggi 7 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DEI SINDACATI SUGLI ESUBERI

Come noto, sindacati e Monte dei Paschi hanno raggiunto l’accordo sui 1.200 esuberi, che si aggiungono ai 600 già realizzati, relativi al 2017 e facenti parte dei complessivi 4.800 che la banca toscana dovrà realizzare, su base volontaria, secondo quanto previsto dal piano industriale entro il 2021. Franco Casini, Coordinatore della Fabi per il Gruppo Monte dei Paschi, ha ricordato come sia stata garantita la volontarietà dei prepensionamenti, mentre Giulio Romani ha evidenziato che “le prossime tappe saranno determinanti per portare la banca ai risultati pretesi dall’Europa: innovazione informatica per bilanciare la chiusura degli sportelli, attenzione alle condizioni di lavoro dei dipendenti in servizio, che dovranno realizzare gli obiettivi attesi, e rilancio dell’immagine della banca”.

Secondo il Segretario generale della First-Cisl, è ora importante che i risparmi derivanti dalla riduzione del personale siano “impiegati oculatamente per ridare slancio alla banca”. Inoltre, dal suo punto di vista, andrebbero “avviati da subito percorsi di condivisione e coinvolgimento dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali che, anche in questa fase, hanno dimostrato grande maturità e responsabilità”. Carlo Magni, Segretario Uilca per Mps, ha invece evidenziato come la discussione sul piano di Monte dei Paschi voglia arrivare a individuare delle soluzioni capaci di “tutelare i diritti dei lavoratori attraverso una gestione socialmente sostenibile delle ricadute, a cominciare dalla salvaguardia delle posizioni retributive svantaggiate”.

ACCORDO CON I SINDACATI SU 1.200 ESUBERI

In settimana i sindacati hanno siglato l’accordo con Monte dei Paschi sui 1.200 esuberi riguardanti il 2017 e rientranti nelle 4.800 uscite volontarie (entro il 2021) previste dal piano industriale approvato dalle autorità europee. L'accordo prevede 1.200 prepensionamenti, a partire dal 31 ottobre e solo su base volontaria, cui potranno accedere i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2022. Di fatto a questi dipendenti verranno garantite le stesse condizioni applicate in passato, con l’accordo del 23 dicembre 2016. Agenziaimpress.it ricorda che i lavoratori potranno presentare domanda di adesione alla procedura a partire dal 28 agosto e fino al 16 settembre. Nel momento in cui la banca dovesse accettare le richieste, ciascun lavoratore interessato dovrà presentare le dimissioni online entro il 10 novembre.

L’accordo siglato tra le parti prevede anche che le stesse compiano una verifica contando le domande pervenute e quelle accolte il 21 settembre. Inoltre, sono stati ipotizzati anche incontri nel caso ci dovessero essere delle modifiche normative riguardo i requisiti pensionistici che potrebbero coinvolgere i lavoratori. I sindacati hanno ottenuto poi l’impegno da parte di Monte dei Paschi a definire un percorso di condivisione riguardante le conseguenze dell’applicazione del piano di ristrutturazione e di verifica degli step di attuazione, in modo che le organizzazioni dei lavoratori siano sempre coinvolte e si possa mantenere un clima di sereno confronto utile anche agli stessi dipendenti.

