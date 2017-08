BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a tenere i 22.000 punti (8 agosto 2017)

Borsa italiana news, Lapresse

MILANO, PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 22.000 PUNTI

Giornata con pochissimi dati macroeconomici quella odierna. Alle 8:00 il saldo della bilancia commerciale tedesca nel mese di giugno. Alle 15:30 i nuovi cantieri residenziali in Canada: gli analisi credono che il dato sarà pari a 205 mila unità, in netto calo rispetto al mese precedente. Alle 17:00 un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a 4 settimane. Alle 19:30 un'asta con buoni a scadenza a tre anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,42%, a quota 22.031 punti. A fare molto bene è stata Banco Bpm che ha fatto registrare un rialzo del 2,52%. Buona sessione anche per Mediobanca che ha fatto registrare un rialzo dell'1,06% e per Unicredit che ha continuato la sua scia positiva con un rialzo del 2,57%.

In questo contesto hanno un po' deluso Ubi Banca e Intesa Sanpaolo. La prima ha guadagnato solo lo 0,1%, mentre la seconda ha chiuso con un rialzo dello 0,27%. Bene anche Telecom Italia che ha guadagnato l'1,09% e Mediaset che ha guadagnato l'1,05%. Male, invece, Luxottica che ha lasciato sul terreno l'1,08%. In leggera discesa anche Prysmian che ha ceduto oltre mezzo punto percentuale. In rosso anche Rcs che ha perso l'1,28%. Lo spread fra Btp e Bund è sceso sotto i 152 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato all'1,99%.

