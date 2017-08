MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, attesa per il via libera della Bce (oggi 8 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

ATTESA PER IL VIA LIBERA DELLA BCE

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunirà venerdì 11 agosto per l’approvazione dei conti del secondo trimestre del 2017. Secondo quando scrive L’Economia, inserto de Il Corriere della Sera, la scelta della data non sarebbe causale, ma dovuta al fatto che il giorno prima a Francoforte l’autorità bancaria che fa capo alla Banca centrale europea dovrà dare il suo “nulla osta” al piano di Monte dei Paschi, su cui si è già espressa positivamente la Commissione europea. Di fatto dovrebbe trattarsi solamente di un passaggio formale, senza particolari ostacoli a un cammino verso la ricapitalizzazione precauzionale che molti davano persino già per concluso. Secondo Il Messaggero, infatti, dal ministero dell’Economia e delle Finanze era stato già dato ordine alla Banca d’ Italia di effettuare il bonifico destinato a Montepaschi per la ricapitalizzazione.

Per Il Corriere, tuttavia, il bonifico sarebbe solo “pronto” a partire. E dunque l’aumento della quota di capitale di Monte dei Paschi in mano al Tesoro dovrebbe concretizzarsi intorno a Ferragosto, probabilmente dopo il 16, giorno particolare a Siena, visto che si corre il Palio dell’Assunta. A settembre si comincerà sicuramente a parlare di nuovo consiglio di amministrazione, di riammissione alla negoziazioni dei titoli a Piazza Affari e di rimborsi per gli obbligazionisti subordinati della banca, attraverso modalità che ancora devono essere dettagliate, pur sapendo che riceveranno nuove azioni della banca che, in taluni casi, potranno convertire in bond senior.

LE PAROLE DEI SINDACATI SUGLI ESUBERI

Come noto, sindacati e Monte dei Paschi hanno raggiunto l’accordo sui 1.200 esuberi, che si aggiungono ai 600 già realizzati, relativi al 2017 e facenti parte dei complessivi 4.800 che la banca toscana dovrà realizzare, su base volontaria, secondo quanto previsto dal piano industriale entro il 2021. Franco Casini, Coordinatore della Fabi per il Gruppo Monte dei Paschi, ha ricordato come sia stata garantita la volontarietà dei prepensionamenti, mentre Giulio Romani ha evidenziato che “le prossime tappe saranno determinanti per portare la banca ai risultati pretesi dall’Europa: innovazione informatica per bilanciare la chiusura degli sportelli, attenzione alle condizioni di lavoro dei dipendenti in servizio, che dovranno realizzare gli obiettivi attesi, e rilancio dell’immagine della banca”.

Secondo il Segretario generale della First-Cisl, è ora importante che i risparmi derivanti dalla riduzione del personale siano “impiegati oculatamente per ridare slancio alla banca”. Inoltre, dal suo punto di vista, andrebbero “avviati da subito percorsi di condivisione e coinvolgimento dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali che, anche in questa fase, hanno dimostrato grande maturità e responsabilità”. Carlo Magni, Segretario Uilca per Mps, ha invece evidenziato come la discussione sul piano di Monte dei Paschi voglia arrivare a individuare delle soluzioni capaci di “tutelare i diritti dei lavoratori attraverso una gestione socialmente sostenibile delle ricadute, a cominciare dalla salvaguardia delle posizioni retributive svantaggiate”.

