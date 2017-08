MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Aumento di capitale per Mps Capital Service (oggi 9 agosto 2017)

Monte dei Paschi, Lapresse

AUMENTO DI CAPITALE PER MPS CAPITAL SERVICE

Secondo quanto riportato da L’Economia, domani l’autorità di vigilanza bancaria che fa capo alla Bce dovrebbe dare il suo “placet” al piano di ristrutturazione di Monte dei Paschi, che già ha ottenuto il via libera della Commissione europea. Venerdì, quindi, il cda di Rocca Salimbeni potrà approvare i conti semestrali, che, stando alle indiscrezioni di Boersen-Zeitung dovrebbero far registrare una perdita superiore ai tre miliardi di euro. Proprio ieri, però, Milano Finanza ha fatto emergere un altro dato poco confortante per la banca toscana. La sua controllata Monte dei Paschi Capital Service, infatti, ha chiuso il 2016 in rosso di 770 milioni di euro, soprattutto a causa delle rettifiche sui crediti, che sono schizzate a 946,6 milioni di euro dai 193,4 dell’anno precedente. Secondo il quotidiano finanziario, quindi, sarebbe necessario ora procedere a un aumento di capitale che potrebbe arrivare fino a 898 milioni di euro.

Per poter varare questa operazione sarebbe in ogni caso necessario prima fare in modo che la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi diventi operativa a tutti gli effetti. Forse anche per questo Milano Finanza ipotizza che che la prossima settimana potrebbe arrivare il via libera da parte dell’assemblea dei soci. Dunque quello di agosto sembra essere un mese davvero importante per la banca toscana, che arriva dopo un periodo non certo breve di attesa per le decisioni delle autorità europee circa il proprio piano industriale e la ricapitalizzazione precauzionale.

ATTESA PER IL VIA LIBERA DELLA BCE

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunirà venerdì 11 agosto per l’approvazione dei conti del secondo trimestre del 2017. Secondo quando scrive L’Economia, inserto de Il Corriere della Sera, la scelta della data non sarebbe causale, ma dovuta al fatto che il giorno prima a Francoforte l’autorità bancaria che fa capo alla Banca centrale europea dovrà dare il suo “nulla osta” al piano di Monte dei Paschi, su cui si è già espressa positivamente la Commissione europea. Di fatto dovrebbe trattarsi solamente di un passaggio formale, senza particolari ostacoli a un cammino verso la ricapitalizzazione precauzionale che molti davano persino già per concluso. Secondo Il Messaggero, infatti, dal ministero dell’Economia e delle Finanze era stato già dato ordine alla Banca d’ Italia di effettuare il bonifico destinato a Montepaschi per la ricapitalizzazione.

Per Il Corriere, tuttavia, il bonifico sarebbe solo “pronto” a partire. E dunque l’aumento della quota di capitale di Monte dei Paschi in mano al Tesoro dovrebbe concretizzarsi intorno a Ferragosto, probabilmente dopo il 16, giorno particolare a Siena, visto che si corre il Palio dell’Assunta. A settembre si comincerà sicuramente a parlare di nuovo consiglio di amministrazione, di riammissione alla negoziazioni dei titoli a Piazza Affari e di rimborsi per gli obbligazionisti subordinati della banca, attraverso modalità che ancora devono essere dettagliate, pur sapendo che riceveranno nuove azioni della banca che, in taluni casi, potranno convertire in bond senior.

