MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie Mps: da domani i nuovi incarichi di responsabilità (oggi, 10 settembre 2017)

Monte dei Paschi di Siena (Foto: Lapresse)

E' ufficialmente iniziata la "risalita" di Monte dei Paschi, la travagliata banca messa in salvo dal Tesoro, entrato nel capitale e che oggi risulta il principale azionista. Dopo l'annuncio del suo ritorno in Piazza Affari, è arrivato il momento di volgere lo sguardo ad un'altra tappa fondamentale del riassetto di Mps, ovvero l'assegnazione di nuovi incarichi di responsabilità. Importanti cambiamenti sono stati annunciati a partire dalla prossima settimana, come annunciato dal quotidiano Il Messaggero. Si comincia già da domani, 11 settembre, quando Eleonora Cola archivierà il suo ruolo di capo del servizio pianificazione e monitoraggio commerciale per assumere il nuovo incarico come responsabile della direzione retail. La Cola andrà a sostituire Lodovico Mazzolin, che di contro prenderà le redini dell'area territoriale Nord Ovest con sede a Milano. Cambio di poltrona anche per Serafina Palopoli, finora direttore territoriale mercato di Lamezia Terme, ma che da domani sarà nuova responsabile dell'area Centro e Sardegna con sede a Roma. I nuovi incarichi di responsabilità coinvolgeranno anche Nello Foltran, designato a capo del nuovo staff sviluppo top client private. Massimo Fontanelli guiderà invece lo staff mercato enti, pubblica amministrazione e terzo settore.

DIREZIONE AL FEMMINILE

L'inizio della nuova settimana, dunque, segnerà per Monte dei Paschi un nuovo capito della sua storia, nonché una tappa importante del percorso di rilancio previsto dal Piano Industriale. L'assegnazione dei nuovi incarichi racchiude la volontà del Gruppo ed evidenzia quelle che sono le politiche di gestione del personale. Il fine è quello di valorizzare ulteriormente le varie competenze interne e riequilibrare gli incarichi di responsabilità con un occhio, sempre, allo sviluppo professionale di chi compone il gruppo Mps. Non è un caso se i nomi sopra citati e che assumeranno da domani i nuovi incarichi, si troveranno a svolgere nuove mansioni favorendo in tal senso le sinergie e lo scambio di esperienze tra rete e strutture centrali di Monte dei Paschi. Il portale Gonews.it ha evidenziato come oltre agli incarichi che saranno assunti da lunedì, appare alquanto significativo anche l'impegno di 12 donne che in Mps proseguiranno il loro percorso di crescita personale diventando direttori territoriali mercato.

