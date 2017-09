MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie Mps: prospettive incerte nonostante l'intervento dello Stato?

Monte dei Paschi di Siena (Foto: Lapresse)

Monte dei Paschi è stato realmente un affare conveniente per le casse dello Stato? Secondo quanto riporta oggi il portale Businessonline la risposta sarebbe tutt’altro che affermativa. Stando ad un recente focus di Equitalia, infatti, l'operazione di salvataggio messa in atto dal Tesoro si basa su un futuro incerto. Secondo gli osservatori, Mps produrrà da qui a due anni un utile del 3% del suo patrimonio netto, quindi una capitalizzazione di circa metà del suo patrimonio. Ciò significa che lo Stato si è fatto carico dei debiti dell'istituto per circa due miliardi ma le prospettive appaiono alquanto incerte. A questo dovrà necessariamente aggiungersi l'aspetto poco piacevole rappresentato dalle richieste danni che saranno avanzate dagli ex azionisti e che sono raddoppiate nell'ultimo periodo. I dati forniti da Monte dei Paschi in riferimento alla crescita considerevole dei depositi vincolanti e dei conti correnti da clientela non sono bastati a ridare fiducia nel suo operato. Per questo riemerge l'annosa domanda su quanto Mps sia da ritenersi realmente sicura.

RITORNO IN PIAZZA AFFARI

Nei giorni scorsi, con il suo assegno di 3,8 miliardi, lo Stato ha ottenuto il 52% delle quote di Monte dei Paschi, diventando così il maggiore azionista. I restanti 4,5 miliardi sono arrivati dalla conversione in azioni dei subordinati e che ha permesso a Generali di assumere il ruolo di secondo azionista con il suo 4,3%. Pur avendo chiuso il primo semestre del 2017 in rosso, Mps, grazie proprio all'intervento dello Stato, ha potuto garantire una stabilità dei suoi conti. Intanto la vera novità sarà rappresentata dal suo ritorno in Borsa dal prossimo autunno. A breve, dunque, si riapriranno le porte di Piazza Affari e questo, per l'istituto bancario, rappresenterà un nuovo passo in più verso il suo ritorno in pista. A tal proposito, fa sapere Soldionline.it, il ritorno in Borsa che avverrà dopo la sospensione dello scorso dicembre potrebbe avverarsi tra la fine del mese e l'inizio del prossimo. I vertici della società, a partire dall'amministratore delegato Marco Morelli, e Consob sono già da alcuni giorni al lavoro al fine di stilare il documento di registrazione necessario al rientro a Piazza Affari. Subito dopo si potrà procedere al ristoro per gli ex obbligazionisti subordinati retail.

