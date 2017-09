MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie Mps: i paletti per il rimborso agli ex obbligazionisti (oggi, 12 settembre)

Monte dei Paschi di Siena (Foto: Lapresse)

Sono giorni caldi, quasi roventi, sul fronte Monte dei Paschi di Siena. Lo storico istituto di credito toscano, dopo il salvataggio dello Stato, sta cercando di cucirsi un abito nuovo e per questo motivo sta dando vita ad un turnover massiccio nelle postazioni di comando e gesione dell'organigramma societario. In questo senso, come riportato da Milano Finanza, la strada maestra è rappresentata dall'attingere più che altro da risorse interne, che ben conoscono il mondo Mps. Va letta in questo senso la promozione di Eleonora Cola, finora a capo del servizio pianificazione e monitoraggio commerciale, nominata nuova responsabile della direzione retail al posto di Lodovico Mazzolin, cui è stata invece assegnata la guida dell’area territoriale Nord Ovest con sede a Milano. un cambio che ai più non dirà molto ma che sottolinea la volontà di rinnovarsi di Mps.

I RIMBORSI PER GLI EX OBBLIGAZIONISTI

Uno dei nodi più difficili da sciogliere degli ultimi tempi quando si parla di Mps è quello che ha a che vedere con i rimborsi per gli ex obbligazionisti. L'interrogativo che molti si pongono è il seguente: chi ne ha diritto? A tentare di spiegare la situazione c'ha pensato formiche.net, ricordando come non tutti gli ex soci abbiano diritto ad un indennizzo. Ci sono infatti alcuni paletti da rispettare: bisogna per esempio aver acquistato l’obbligazione Antonveneta del 2008 dalla banca o dalla divisione del gruppo Mps Capital Services. In quest’ultimo caso, però, si accetta anche che lo scambio possa aver avuto luogo sul mercato secondario. L'indennizzo sarà pari al prezzo effettivo dell'acquisto, a patto che non superi il valore nominale del titolo. Attenzione però: il rimborso non sarà in denaro, bensì in obbligaazioni della bancha non subordinate, e cioè definite meno rischiose. Il punto più oscuro di tutta la vicenda riguarda i tempi: non è ancora dato sapere, infatti, quando avrà luogo il rimborso.

© Riproduzione Riservata.