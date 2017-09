BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a quota 22.500 (13 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 22.500

Giornata con pochi dati macroeconomici in calendario quella di oggi. Da segnalare alle 10:30 il tasso di disoccupazione inglese relativo al mese di agosto e alle 11:00 la produzione industriale dell'aerea Euro del mese di luglio. Infine, alle 16:30 dagli Stati Uniti le scorte di petrolio. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,45% a quota 22.233 punti. A far bene sono stati soprattutto i titoli bancari: Unicredit ha messo a segno un rialzo del 3,14%, Bper del 3,09%, Banco Bpm del +3,01% e Ubi Banca del 2,15%. Sessione positiva per Fincantieri dato che sembra vicino un accordo per Stx: il titolo si è apprezzato del 2,01%. A fare da driver nella seduta è stata ancora la geopolitica. Il mancato lancio di nuovi missili da parte della Nord Corea ha portato il risk-on sui mercati con gli operatori che hanno cercato di lasciarsi alle spalle i venti di guerra che aleggiavano nemmeno una settimana fa. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 169 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,08%.

© Riproduzione Riservata.