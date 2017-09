BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca un altro rialzo (14 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA UN ALTRO RIALZO

Nella giornata di oggi saranno resi noti alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 13:00 si terrà una riunione della BoE che stabilirà la sua politica monetaria e renderà nota la decisione sui tassi di interesse. Gli economisti non si attendono sorprese: le attese sono per una conferma del costo del denaro allo 0,25%. Alle 14:30 dagli Usa l'indice dei principali prezzi dei principali beni di consumo nel mese di agosto, oltre che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione della scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio, inoltre, gli investitori si concentreranno sul discorso del Presidente della banca centrale tedesca. Ieri Piazza Affari ha chiuso invariata a 22.233 punti. Seduta un po' contrastata per i bancari: Banco Bpm ha messo a segno un rialzo dell'1,68%, guidando i rialzi. Bene anche Mediobanca e Ubi Banca che sono salite entrambe dello 0,6%. Ha chiuso, invece, praticamente invariata Unicredit, così come Bper.

Continua il buon momento di Buzzi Unicem che ha chiuso la seduta con un rialzo dell’1,37%. Male, invece, Mediaset che ha archiviato la seduta con una contrazione del 4,98% dopo che Macquarie ha abbassato il giudizio a 'underperform' tagliando il target price a 2,1 euro. Per la prima volta da oltre un anno, il titolo è sceso sotto la quota dei 3 euro. Brutta seduta anche per ePrice, che ha perso il 7,53%. Lo Spread fra Btp e Bund ha chiuso sopra i 170 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,09%.

© Riproduzione Riservata.