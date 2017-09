BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova un altro rialzo (15 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A CHIUDERE LA SETTIMANA CON UN ALTRO RIALZO

Giornata molto scarna dal punto di vista macroeconomico quella odierna. Non sono attesi dati importanti dall'Eurozona. Da segnalare comunque la riunione dell'Eurogruppo. Alle 14:30 dagli Stati Uniti le vendite al dettaglio per il mese di agosto: è prevista una timida espansione dello 0,1%. Alle 16:00, è prevista la diffusione dell'indice che misura il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di settembre. Gli analisti si aspettano un dato pari a 95,1 punti, in calo rispetto al mese precedente. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,21%, arrivando così a quota 22.281 punti. A fare molto bene è stato soprattutto il comparto energetico, quello legato al petrolio: Tenaris ha fatto un balzo del 2,44%, Saipem è cresciuta dello 0,59% ed Eni ha chiuso la sessione con un rialzo dello 0,59%. Seduta brillante anche per Fca che ha guadagnato il 2,41%. Buona sessione anche per i titoli bancari: Intesa Sanpaolo è cresciuta dello 0,83% mentre Mediobanca si è apprezzata dello 0,57%. Chiusura invariata, invece, per Unicredit mentre, Bper ha ceduto il 2,04%. Lo Spread fra Btp e Bund si è allargato a 171,3 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,13%.

© Riproduzione Riservata.