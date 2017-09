BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Saipem a +1,8%, Eni a -2% (18 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:05

Nella giornata odierna non sono attesi particolari dati macroeconomici di rilievo. Alle 11:00 arriverà quello sulla bilancia commerciale italiana nel messe di luglio. Alla stessa ora l’andamento dell’inflazione a livello europeo. Oggi prendono inoltre il via i collocamenti di Pirelli e Gimatt. In questo quadro la Borsa italiana sale dello 0,6% e sul listino principale troviamo in rosso solamente Eni (-2%), Ferragamo (-0,4%) e Moncler (-0,5%). Da segnalare, a proposito del titolo del cane a sei zampe, che oggi è giorno di stacco dei dividendi. I rialzi più significativi sono quelli di Azimut (+1%), Banco Bpm (+1,5%), Bper (+1,4%), Fca (+1,7%), Ferrari (+1,2%), Leonardo (+1,4%), Saipem (+1,8%), Telecom Italia (+2,6%), Ubi Banca (+1%), Unicredit (+1,4%) e Yoox (+1%). Fuori dal listino principale Landi Renzo sale del 6,8%, mentre Esprinet cede il 12%. Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,19, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 166 punti base.

