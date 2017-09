BANCHE POPOLARI/ In crescita gli impieghi e i depositi

Lapresse

Gli impieghi delle Banche Popolari alla clientela crescono ancora. L’“Osservatorio creditizio” della categoria evidenzia, infatti, un aumento tendenziale pari all’1,3% del dato consolidato del Credito Popolare nel mese di maggio. Un dato superiore alla media di Sistema ed in linea con la dinamica di crescita evidenziata nei due mesi precedenti. Si conferma, inoltre, il trend positivo del dato relativo ai Conti Correnti amministrati dalle banche della categoria, con una crescita su base annua di oltre il 9%.

“Le Banche Popolari - dichiara il Segretario Generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno commentando i dati - continuano ad essere un punto di riferimento per imprese e famiglie; un caposaldo di fiducia per le realtà produttive dei territori ed i risparmiatori. Nell’attuale quadro di incertezza e di instabilità dell’intera economia, non si potrebbe spiegare altrimenti la crescita del credito concesso e del risparmio raccolto dalle Popolari.”

