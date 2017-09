BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari punta a nuovi massimi (19 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A NUOVI MASSIMI

Giornata praticamente con dati macroeconomici al lumicino quella di oggi. Da segnalare alle 11:00 la rilevazione Zew del sentimento sull'economica tedesca per il mese di settembre: gli analisti si attendono una media pari a 12,5 punti, in netto miglioramento rispetto ai 10 punti del mese precedente. Alle 14:30 i permessi di costruzione rilasciati nel mese di agosto negli Stati Uniti. Infine, nel pomeriggio, è prevista un'asta di buoni del tesoro inglesi con scadenza a 30 anni e con rendimenti intorno all'1,8%. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,61% a quota 22.364,74 punti. Il Ftse Mib ha fatto segnare così nuovi massimi dal dicembre 2015 e se si dovesse infrangere la barriera dei 22.500 punti, allora si potrebbe arrivare nuovamente a quota 24 mila, i massimi raggiunti dopo la fine della crisi.

Positivi i titoli bancari con Unicredit che ha archiviato la sessione con un rialzo dello 0,91%. Bene anche Intesa Sanpaolo che ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,62%. Buona sessione anche per Ubi che ha chiuso con un +0,7%. A brillare in questa seduta è stata Telecom Italia che ha messo a segno un balzo del 4,79%. Ottima sessione anche per Ferrari che è salita del 2,45% grazie anche alla conferma di Goldam Sachs del target price di 110 euro per azione. Buona seduta anche per Saipem con un +1,49%. Male Eni, invece, che nonostante l'apprezzamento del petrolio ha fatto segnare una performance negativa dell'1,96% dovuta, tuttavia, allo stacco del dividendo. Molto male, invece, Esprinet che è colata a picco del 15,5% dopo che il mercato ha visto i dati molto negativi relativi alla prima trimestrale dell'anno. Lo spread fra Btp e Bund è tornato sui minimi di periodo a 169 punti base, in contrazione dai precedenti 172. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,14%.

