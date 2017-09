Monte dei Paschi/ Ultime notizie Mps: Generali chiederà la sostituzione dell'ad Morelli (oggi 2 settembre)

Ultime notizie Monte dei Paschi (Foto: LaPresse)

IL PIANO DI PHILIPPE DONNET

Philippe Donnet dalla terrazza di Villa d'Este ha rivelato di voler aumentare la partecipazione delle Generali in Monte dei Paschi. L'amministratore delegato sta portando avanti il piano di cessioni delle controllate estere, ma nel frattempo sta pensando anche alle partecipazioni nel credito. «Siamo concentrati sul nostro ruolo di secondo azionista di Mps e giocheremo questo ruolo», ha dichiarato ieri. Il messaggio lanciato dal lago di Como è stato tradotto da Mps così: il Leone chiederà il cambio dell'amministratore delegato, ruolo ricoperto attualmente da Marco Morelli. Stando a quanto riportato dal Giornale, non c'è sfiducia nei confronti dell'attuale amministratore delegato, ma si vuole cambiare radicalmente regia per dare un segnale al mercato. Il cambio auspicato comunque non deve avvenire subito: i titoli Mps, sospesi a dicembre da Consob, stanno per ripartire in Piazza Affari, quindi è meglio evitare scossoni.

LA STRATEGIA PER "PESARE" IN MPS

L'obiettivo di Donnet è procedere col cambio di amministratore delegato in Monte dei Paschi prima dell'approvazione del bilancio a primavera 2018. La banca ora è controllata dal Mef con una quota del 52% circa, mentre le Generali sono secondo azionista con il 4,3%. «La quota non sarà strategica e avrà una gestione opportunistica», avevano dichiarato Donnet il 2 agosto scorso. Avere un ruolo di peso sull'azionariato consentirebbe al Leone di chiedere qualche poltrona nel nuovo cda che dovrebbe passare da 14 a 9 membri. Inoltre, potrebbe fare da capofila di una lista di minoranza dando così le carte della partita del board che i soci privati giocheranno a ottobre con il Tesoro. Aumentare la quota in Monte dei Paschi vuol dire rafforzare la parte del apcchetto che può contare sui diritti di voto in assemblea. Qualcosa si muove anche per quanto riguarda la prima linea manageriale Mps: il Tesoro potrebbe sostituire Lucia Savarese, che è a capo della direzione crediti deteriorati.

