BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende la Fed (20 settembre 2017)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

Giornata macroeconomica abbastanza interessante quella odierna. Alle 10:30 dalla Gran Bretagna arriverà il dato sulle vendite al dettaglio per il mese di agosto: gli analisti si attendono un incremento dello 0,2%, in leggera diminuzione rispetto al mese di luglio. Alle 16:00 dagli Stati Uniti sono previsti i dati sulle vendite di abitazioni esistenti e quelli sulle scorte di petrolio. Alle 20:00 l'evento più importante della settimana: la riunione del Comitato monetario della Fed. Sarà un evento a cui gli investitori guarderanno con molta attenzione. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,27% a quota 22.425 punti.

Bene i titoli bancari, anche se i volumi sono stati piuttosto ridotti. Unicredit ha messo a segno un rialzo dello 0,34%, mentre è riuscita a fare ancora meglio Intesa Sanpaolo con un balzo dello 0,43%. In discesa, invece, Ubi Banca che ha ceduto lo 0,45%. Molto bene Brembo che ha fatto segnare un +2,16%. Male Telecom che ha perso l'1,77%. Altra giornata positiva per Ferrari che ha fatto un balzo dello 0,7%. Ottima sessione anche per Fiat che torna vicino ai suoi massimi storici dopo aver guadagnato l'1,4%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 167,5 punti base. Il rendimento del Btp decennale è sceso al 2,12%.

