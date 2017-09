MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il punto di svolta per le banche italiane (oggi, 20 settembre)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL PUNTO DI SVOLTA PER LE BANCHE

Il convegno “The italian banking conference 2017”, organizzato dalla Business School della Luiss è stato un ottimo momento per fare il punto della situazione sul sistema bancario italiano, dopo che i casi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno smesso di essere emergenziali. Secondo il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, “siamo sulla buona strada, a un punto di svolta, anche se il cammino resta ancora lungo”. Questo in particolare nell’affrontare il problema più grave per le banche: quello dei crediti in sofferenza. Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’Abi, ha ricordato i progressi fatti su questo fronte, testimoniati dal calo degli stock di Npl che pesano sulle banche italiane. Secondo Fabio Panetta, vicedirettore generale della Banca d’Italia, bisogna però evitare di illudersi che si possa avere una forte velocità nella riduzione dei crediti deteriorati, mentre Ignazio Angeloni, membro del consiglio di vigilanza della Bce, ha sottolineato che i dati italiani restano ancora lontani dalla media europea.

In sintesi, quindi, il peggio è alle spalle, ma bisogna ancora migliorare con un percorso che non potrà essere breve. Nel suo intervento Padoan ha anche speso parole positive sulla normativa europea riguardante la gestione delle crisi bancarie, evidenziando come i casi italiani abbiano mostrato che c’è la giusta flessibilità per evitare che venga distrutto del valore. Angeloni ha invece invitato a guardare con attenzione alle banche medio-piccole, piuttosto importanti in Italia, per evitare nuove crisi.

LE DISAVVENTURE DELLE COOP

La Stampa ha dedicato un articolo alle “disavventure” finanziarie di alcune coop, ricordando, oltre al caso di Coop Centro Italia, che si è trovata a fare i conti con una maxi-svalutazione delle azioni Monte dei Paschi in suo possesso, anche quello di Coop Liguria, che ha una quota pari all’1,4% di Carige. “In bilancio, è iscritta come quota del patrimonio netto. In pratica, valorizza Carige oltre 1,4 miliardi mentre in Borsa capitalizza oggi meno di 200 milioni. Negli esercizi precedenti ha già effettuato massicce svalutazioni, ma restano altri 33 milioni di perdita che nei bilanci della Coop - che comunque ha un patrimonio capiente per sostenere il prestito sociale - figurano solo nelle note”, si legge sul quotidiano torinese. Il quale cita anche il caso di Unicoop Firenze, che, giunta al 4% di Monte dei Paschi, ha deciso di vendere tutto nel 2013, con una perdita di circa 400 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.