MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, il valore delle azioni in base all'asta dei cds (oggi, 23 settembre)

Monte dei Paschi, Lapresse

IL VALORE DELLE AZIONI

Giovedì si è svolta l’asta dei credit default swap sui bond subordinati di Monte dei Paschi, che ha determinato in 49,5 centesimi il tasso di recupero. Secondo quanto spiega Il Sole 24 Ore, questo numero indica che le azioni della banca possono valere 4,30 euro. Una cifra più bassa sia del valore delle azioni consegnate ai detentori di bond subordinati di Monte dei Paschi (8,65 euro), che di quello a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto le azioni di nuova emissione nell’ambito della ricapitalizzazione precauzionale (6,49 euro). Secondo quanto spiega il quotidiano di Confindustria, il valore delle azioni che si è ricavato dall’asta dei cds “è coerente con quanto il mercato va indicando da tempo. Sul mercato over the counter, le azioni Monte dei Paschi trattano a circa 4,15-4,3 euro per azione, implicando così una capitalizzazione di circa 4,7-5 miliardi di euro”.

Queste indicazioni non sono certo incoraggianti per chi ha subito la conversione dei propri bond subordinati in azioni. Tanto meno lo sono per chi le azioni di Monte dei Paschi le aveva già, magari da diversi anni. I piccoli risparmiatori hanno più volte evidenziato che andranno incontro a grosse perdite e hanno chiesto, senza che le loro richieste venissero accolte, di essere quanto meno coinvolti nel processo che ha portato poi alla ricapitalizzazione precauzionale. Se al ritorno alle contrattazioni di Borsa il prezzo delle azioni di Monte dei Paschi dovesse effettivamente scendere ai livelli dedotti dall’asta dei cds, una perdita l’avrebbe anche il Tesoro, quindi tutti i contribuenti italiani: la perdita potenziale è di circa 1,3 miliardi.

I BOND CUSCINETTO

La Legge di bilancio cui il Governo sta lavorando potrebbe contenere una novità importante per il mondo del risparmio, che recentemente ha dovuto fare i conti con la crisi di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, senza dimenticare i casi delle quattro banche fallite a fine 2015: Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. Sembra infatti che possa essere introdotto un nuovo tipo di bond, non è chiaro se solamente bancaria o per tutte le società, intermedio rispetto alle obbligazioni subordinate e a quelle senior. Il Sole 24 Ore, parlando di questa ipotesi, ricorda che sarebbe in linea con i progetti di revisione della direttiva Brrd, che regola le risoluzioni bancarie e finirebbe per rafforzare ulteriormente le obbligazioni senior, dato che questi “bond cuscinetto” sarebbero coinvolti in caso di bail-in dopo le subordinate.

© Riproduzione Riservata.