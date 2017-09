BANCHE/ Assopopolari: a luglio crescono impieghi e depositi

Lapresse

Nel mese di luglio, gli impieghi delle Banche Popolari sono aumentati dell’1,5% rispetto a dodici mesi prima e continua la crescita dei depositi in conto corrente di oltre due punti percentuali rispetto alla media di sistema. Questi i risultati che emergono dai dati elaborati dall’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. Nei primi sette mesi dell’anno, inoltre, il flusso di nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese è stato di oltre 17 miliardi di euro e i nuovi mutui per acquisto di abitazione hanno sfiorato i dieci miliardi di euro, valori in entrambi i casi superiori a quanto evidenziato negli stessi mesi nel corso del 2016. Il tutto, a tassi inferiori (intorno al 2%) rispetto a quelli medi di sistema.

Per il Segretario Generale Giuseppe De Lucia Lumeno “I dati confermano come le Banche Popolari stiano accompagnando i territori ed il tessuto produttivo lungo il sentiero, ancora impervio, della ripresa. L’impegno delle Banche Popolari per i territori - prosegue De Lucia Lumeno - che le ha viste in prima linea nelle fasi più acute della recessione attraverso politiche anticicliche, continua ancora oggi in maniera costante in un quadro di crescita ancora non omogena, a conferma che soprattutto attraverso il sostegno alle PMI è possibile rilanciare e rafforzare le aspettative di consolidamento della ripresa”.

