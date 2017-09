BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Bper a -1,1%, Recordati a +0,9% (25 settembre 2017)

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 9:55

Nella giornata di oggi non sono attesi particolari dati macroeconomici e non sembra che il risultato delle elezioni in Germania possa influenzare in maniera significativa l’andamento dei mercati, dato che un quarto mandato per Angela Merkel era già “acquisito”. Al momento la Borsa italiana cede lo 0,1% e sul listino principale troviamo in rialzo Brembo (+0,2%), Campari (+0,2%), Cnh Industrial (+0,2%), Eni (+0,4%), Fca (+0,3%), Ferragamo (+0,2%), Intesa Sanpaolo (+0,1%), Italgas (+0,5%), Luxottica (+0,4%), Mediaset (+0,5%), Moncler (+0,1%), Poste Italiane (+0,2%), Prysmian (+0,1%), Recordati (+0,9%), Saipem (+0,4%), Snam (+0,2%), Unipol (+0,2%) e Yoox (+1,8%). I ribassi più ampi sono quelli di A2A (-0,7%), Banco Bpm (-0,6%), Banca Generali (-1,2%), Bper (-1,1%) e Unicredit (-0,6%). Fuori dal listino principale Bomi sale dell’11,9%, mentre Ceramiche Ricchetti cede il 4,2%. Il cambio euro/dollaro scende a quota 1,19, mentre lo spread tra Btp e Bund sale verso i 174 punti base.

