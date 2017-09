SPESOMETRO IN TILT/ La rabbia dei professionisti, chiesto slittamento dei termini di trasmissione fatture

Spesometro, foto Twitter

Con l'avvio della nuova settimana non è cambiata la situazione per quanto riguarda lo spesometro, ancora in tilt dopo giorni in cui campeggia nell'apposita finestra dedicata alla sezione "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate la scritta di manutenzione. Chi infatti non ha un proprio applicativo, può utilizzare il servizio telematico per inviare tutti i dati relativi a fatture elettroniche, liquidazione Iva, fatture emesse e ricevute. Da qualche giorno e fino a questa mattina, tuttavia, ciò non è possibile e la motivazione è riassunta proprio nella scritta in bianco su sfondo blu che annuncia: "Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione. Ci scusiamo per l’inconveniente". Come rileva il sito del Sole 24 Ore, all'annuncio non segue alcuna ulteriore informazione relativamente alle tempistiche di ripristino del servizio. I professionisti che questa mattina sono tornati al lavoro, dunque, si sono ritrovati a fare i conti con questo inconveniente non da poco.

PROFESSIONISTI PROTESTANO SUI SOCIAL

L'insofferenza di tanti professionisti si è riversata nelle passate ore proprio sui social, dove in tanti hanno cercato di ironizzare sul tilt in corso che sta coinvolgendo lo spesometro. "Mi fate sapere se per mandare #spesometro devo chiamare il Mago Silvan o devo chiedere a Dio?", chiede un utente taggando anche il ministro dell'Economia Padoan e il giornalista e fondatore di FARE, Giannino che ieri definiva il corto circuito del sistema un "nuovo flop di massa". E sempre questa mattina si rincorrono le crisi di nervi via Twitter: "Sul sito dell'Agenzia delle Entrate non un cenno al fatto che il portale Fatture e Corrispettivi non funziona... Se ne sono accorti?", domanda un altro utente sempre in riferimento all'attuale situazione spesometro. Intanto la data ultima di trasmissione delle fatture è vicina e la situazione resta critica oltre che in totale fase di stallo. Ed il silenzio dell'Agenzia delle Entrate tramite i propri canali social non fa che incrementare la situazione di assoluto sdegno che si respira in rete. Per tale ragione, ad intervenire è stato anche il presidente dell’Int (Istituto nazionale tributaristi), Riccardo Alemanno, con l'invio di una lettera indirizzata al ministero dell'Economia ed alla stessa Agenzia delle Entrate, chiedendo "la non applicazione delle sanzioni relativamente all’invio dei dati relativi al 1° semestre 2017, in scadenza il prossimo 28 settembre, o un ulteriore slittamento della scadenza". A scendere in campo anche i sindacati: Marco Cuchel, presidente dell’Anc ha definito quanto accaduto una "situazione gravissima", chiedendo anche lui lo slittamento dei termini o, in caso contrario, la possibile indizione di uno sciopero.

© Riproduzione Riservata.