BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari e i timori per la Corea del Nord (26 settembre 2017)

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI, I TIMORI PER LA COREA DEL NORD

Giornata sostanzialmente priva di eventi macroeconomici in Europa quella odierna. Alle 16:00 dagli Stati Uniti, arriverà il rapporto sulla fiducia dei consumatori nel mese di settembre. Gli analisti si attendono un dato pari a 120 punti. Sempre alla stessa ora, è previsto il dato sulle vendite di nuove abitazioni per il mese di agosto. Ieri, in un contesto di incertezza dovuto alle elezioni tedesche, le borse sono risultate nervose: all'inizio hanno aperto in ribasso, poi hanno virato in positivo, ma alla fine hanno chiuso sui minimi di giornata, per via anche delle nuove tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il Ftse Mib ha chiuso la sessione con un ribasso dello 0,63%, a quota 22.389 punti. Male le banche con Banco Bpm che ha guidato i ribassi con un -2,4%. In negativo anche Bper che ha perso il 2,22% e Unicredit che ha ceduto l'1,4%. Ha limitato i danni Intesa Sanpaolo che ha ceduto solo lo 0,54%.

Male anche Fca che dopo più di metà sessione in rialzo ha fatto retromarcia e ha chiuso con un ribasso dell'1,99%. Negativa anche Stm che ha ceduto il 3,91%, seguendo le vendite tecnologiche che stanno avvenendo oltre oceano. Bene, invece, il settore legato al petrolio con Saipem che ha guidato i rialzi, facendo segnare un +5,28%. Lo spread fra Btp e Bund è salito a 176 punti base, con il rendimento del Btp decennale arrivato al 2,17%.

© Riproduzione Riservata.