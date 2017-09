BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende dati da Italia e Usa (27 settembre 2017)

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DA ITALIA E USA

Giornata macroeconomica che non prevede eventi di rilievo in Europa quella oderina. Gli unici dati di spicco sono in arrivo dall'Italia. Alle ore 10:00 è previsto l’indice sulla fiducia dei consumatori italiani per il mese di settembre, seguito da quello delle imprese. Alle 11:00, sempre dall’Italia, il fatturato e gli ordinativi dell’industria. Nel pomeriggio, alle 16:00, i Contratti pendenti di vendita di abitazioni per il mese di agosto dagli Stati Uniti: gli analisti si attendono un ribasso dello 0,5%, in miglioramento rispetto al mese precedente. Alle ore 16:30 sarà comunicato il dato settimanale sulle scorte di petrolio Usa. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,18%, a quota 22.430 punti. Ferragamo ha messo a segno un rialzo del 3% dopo che Deutsche Bank ha espresso il giudizio buy, portando il prezzo obiettivo a 26,5 euro per azione. Molto bene anche i titoli bancari con Bper che ha guidato i rialzi con un +2,95%, Banco Bpm che ha fatto registrare un +2,39% e Intesa Sanpaolo che è cresciuta dello 0,61%. Unico istituto in negativo è stato Unicredit che ha lasciato sul terreno lo 0,23%.

Ottima sessione anche per Leonardo Finmeccanica che ha registrato un rialzo dell'1,49% con volumi piuttosto sostenuti. Bene anche Yoox che ha beneficiato dei rialzi di Ferragamo: il titolo è salito del 2,14%: Hsbc ha suggerito il buy con prezzo obiettivo a 37 euro per azione. Molto male, invece, Luxottica che ha subito una flessione dell'1,51% dopo che la Commissione europea ha aperto un'indagine sulla fusione con Essilor. Lo Spread fra Btp e Bund si è attestato a 177 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,19%.

