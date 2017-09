BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari riparte sopra i 22.500 punti (28 settembre 2017)

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI SOPRA I 22.500 PUNTI

Giornata con pochi appuntamenti macroeconomici di rilievo da parte dell'Europa quella odierna. Alle 9:00 l'indice dei prezzi al consumo in Spagna per il mese di settembre. Alle 11:30 un'asta di Btp con scadenza a 10 anni: si attendono tassi intorno al 2,09%. Alle 14:00 l'indice dei prezzi al consumo in Germania nel mese di settembre. I dati più importanti sono in arrivo dagli Stati Uniti: alle 14:30 la conferma del Pil per il secondo trimestre dell'anno. Le attese sono per una conferma di una crescita pari al 3%. Importanti anche le richieste iniziali di disoccupazione per questa settimana: gli economisti si attendono un dato pari a 270 mila unità, in aumento rispetto alla precedente rilevazione.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,81% a quota 22.622 punti. A far bene in particolare è stato il comparto bancario con Banco Bpm che ha guadagnato il 4,2%, Ubi Banca il 3,93% e Unicredit è salita del 2,74%. Ottima seduta anche per Yoox che ha messo a segno un progresso del 3,62% e per Telecom Italia che ha fatto segnare un +1,45%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto segnare una piccola flessione a 176 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 2,22%.

