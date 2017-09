MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e l'iniziativa Bright - La notte dei ricercatori (oggi, 28 settembre)

Monte dei Paschi, Lapresse

Monte dei Paschi da tempo sostiene e promuove alcune iniziative sul territorio, specialmente se legate con l’arte, visto anche il patrimonio artistico conservato nella sua sede. Venerdì 29 settembre è in programma in oltre 250 città europee l’iniziativa Bright - La notte dei ricercatori, che in Toscana viene coordinata dall’Università di Siena. Monte dei Paschi aderirà per il quarto anno consecutivo all’evento e non soltanto sostenendolo, ma prendendovi effettiva parte. Infatti presso la sede di Rocca Salimbeni si terranno due eventi che uniranno la storia e l’architettura con la tecnologia e l’innovazione. Il primo, in programma in più sessioni articolate dalle 10:15 alle 16:15 riguarda la comparazione scientifica tra due sculture di Tino di Camaino.

Il Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente guiderà il pubblico in un’analisi comparativa, attraverso l’uso di una videomicroscopia in 3D, tra il trittico di Tino di Camaino Madonna col Bambino e i Santi Caterina d’Alessandria e Giovanni Battista (conservato proprio nella Sala San Donato di Rocca Salimbeni, visto che è di proprietà di Mps) e un secondo trittico, Cristo in pietà tra i due dolenti, sempre attribuito a Tino di Camaino, ma di proprietà della collezione Salini. sienanews.it ricorda che il secondo evento, in programma dalle 18:00 alle 19:30, guiderà il pubblico in una sorta di viaggio nel tempo per mostrare le trasformazioni architettoniche di Piazza Salimbeni dalla fine dell’Ottocento a oggi, grazie al lavoro del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente e quello di Scienze storiche e dei Beni culturali. Per partecipare ad ambo gli eventi occorre prenotarsi cliccando qui.

L'INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

Oggi è previsto l’insediamento della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, chiamata a far luce sui dissesti di Monte dei Paschi, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. Ancora non è stato deciso chi sarà il Presidente, ma in pole position sembra esserci Pier Ferdinando Casini. Tuttavia Repubblica spiega che ci sarebbero diversi ostacoli alla sua nomina, tra cui il fatto che si era opposto alla legge che ha istituito la Commissione stessa, in quanto riteneva la sua attività in sovrapposizione con quella della magistratura. Non è chiaro inoltre su quale arco temporale la Commissione dovrà concentrarsi nei pochi mesi di attività. C’è infatti chi vorrebbe cominciare dalla crisi dei subprime e chi invece ritiene si debba partire dal 2014. Non resta che aspettare le prime mosse di questo nuovo organo parlamentare.

