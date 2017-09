BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari riparte da 22.500 punti (29 settembre 2017)

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI RIPARTE DA 22.500 PUNTI

Quella di oggi appare una giornata interessante dal punto di vista macroeconomico. Si comincia alle 8:00 con le vendite al dettaglio in Germania per il mese di agosto. Alle 9:55 il tasso di disoccupazione in Germania. Alle 10:30 la lettura definitiva del Pil inglese relativo al secondo trimestre dell'anno: le attese sono per una conferma della crescita allo 0,3%. Nel pomeriggio, alle 16:00, l'indice di fiducia del Michigan per il mese di settembre: gli analisti ritengono che non ci saranno variazioni rispetto al mese precedente. Alle 14:30, sempre dagli Stati Uniti, le spese personali per il mese di agosto: le attese sono per un incremento dello 0,1%. Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,15%, a quota 25.587 punti.

In questo contesto, Intesa Sanpaolo ha chiuso a -0,13% mentre Unicredit è riuscita a recuperare nel finale, chiudendo leggermente positiva con un +0,06%. Ha fatto meglio degli altri Banco Bpm che ha guadagnato lo 0,81% mentre Ubi banca ha chiuso con un negativo dello 0,32%. Male anche Enel che ha lasciato sul terreno oltre l'1,3%. Bene, invece, Saipem che ha fatto segnare un +0,77%. Lo spread fra Btp e Bund si è leggermente ridotto a 170 punti base. Il rendimento del Btp decennale è stato pari al 2,19%.

