MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie Mps: che ruolo giocherà Generali? (oggi, 3 settembre)

Monte dei Paschi di Siena (Foto: Lapresse)

Quella di Monte dei Paschi di Siena è una situazione in divenire. Il peso di Generali, la compagnia assicurativa che detiene il maggior numero di azioni dell'istituto senese (secondo solo allo Stato italiano), si fa sentire. Come riportato dai media, la compagnia del Leone ha manifestato l'intenzione di dare un taglio netto rispetto al passato. Una volontà da comunicare soprattutto ai mercati, che accoglierebbero la volontà di rinnovarsi della banca italiana soprattutto con un turnover nelle posizioni di maggior rilievo. Ecco perché a saltare dovrebbero essere le teste dell'amministratore delegato Marco Morelli, nonché di Lucia Savarese, a capo della direzione crediti deteriorati. Scontato l'addio entro l'anno di Antonio Nucci, dall'ottobre 2016 vicedirettore generale chief commercial officer. A sostituire l'ex manager di Intesa sarà con ogni probabilità Lodovico Mazzolin, mentre i papabili sostituti di Morelli restano ancora top secret.

DONNET, "NON CAMBIEREMO STRATEGIA"

Chi detta la linea a Monte dei Paschi di Siena, in questo momento è certamente Philippe Donnet, ceo di Generali. A margine dell'evento The European House Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio, come riporta Milano Finanza, il rappresentante della compagnia assicurativa del Leone è stato intervistato dalla tv specializzata in economia Class-Cnbc. Ai microfoni dell'emittente del gruppo Class Editori, Donnet ha ribadito:"Faremo la nostra parte in base alla nostra partecipazione e giocheremo questo ruolo di secondo azionista". Donnet ha anche spiegato che nonostante le novità annunciate alla guida di Mps, Generali non ha intenzione di stravolgere la propria strategia:"Non c'è nessun cambiamento" in merito alla strategia aziendale, ha assicurato. Donnet ha aggiunto:"Il nostro piano industriale finisce l'anno prossimo. Non c'è nessun motivo di cambiarlo o di modificare le nostre priorità".

© Riproduzione Riservata.