MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps e il post di Luigi Di Maio (oggi, 30 settembre)

Con un post sul blog di Beppe Grillo, Luigi Di Maio parla di “una dichiarazione di guerra dei partiti contro il MoVimento 5 Stelle. Un tacito accordo per tagliarci fuori”. Il candidato Premier pentastellato lancia questo allarme facendo riferimento a due eventi successi negli ultimi giorni. Il primo è la scelta di portare in aula una nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, che “impedirà per sempre al Movimento 5 Stelle di andare al Governo”. Il secondo riguarda il fatto che Pd, Forza Italia e centristi, “hanno letteralmente blindato la Commissione d’inchiesta sulle banche, spartendosi i ruoli chiavi per guidarne e condizionarne il lavoro”. Di Maio evidenzia che M5S è rimasto fuori dai ruoli di vertice e questo significa che “ci impediranno di incidere sul l’ordine del giorno della commissione di inchiesta sulle banche. Insomma non potremo chiamare la Boschi e chiederle sotto giuramento se chiese ad UniCredit in qualità di Ministro di salvare la banca del padre, non potremo convocare i manager delle banche in crac e chiedergli a quali politici rispondevano quando prestavano i soldi degli italiani allo scoperto. Non potremo convocare Monte dei Paschi per indagare sulla morte di David Rossi”.

“Noi non resteremo in silenzio dinanzi a ciò che sta succedendo”, aggiunge il vicepresidente della Camera, parlando di vero e proprio attentato alla volontà popolare e chiedendo ai sostenitori del Movimento 5 Stelle di diffondere “le informazioni che divulgheremo nei prossimi mesi. Quello che vi diranno Cecconi e Toninelli sulla legge elettorale, Pesco e Villarosa sulle banche. Siamo tanti in Italia, facciamo viaggiare le informazioni importanti il più possibile”.

"APPELLO" M5S AL SINDACO VALENTINI

Anche il Movimento 5 Stelle di Siena prende posizione contro la nomina a Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche di Pier Ferdinando Casini, ricordando che l’ex ministro aveva utilizzato queste parole a proposito dell’ipotesi di creare la commissione che ora lui stesso presiede: “Un impasto di demagogia e pressapochismo che, al di là delle migliori intenzioni, non produrrà nulla di buono per le istituzioni”. “Crediamo che il Sindaco di Siena, in qualità di rappresentante politico della città, dovrebbe avere il coraggio e l’onestà intellettuale di dissociarsi pubblicamente, se veramente attento all’interesse della nostra comunità”, aggiungono i pentastellati, visto che Bruno Valentini appartiene al Pd che M5S considera “perno” del sistema che non vuole fare chiarezza, né arrivare alla verità di quanto accaduto a Monte dei Paschi.

