MONTE DEI PASCHi/ Ultime notizie Mps: Padoan, "uscita Tesoro legata a prospettive banca" (oggi, 4 settembre)

Le prospettive industriali di Monte dei Paschi di Siena incideranno sull'eventuale uscita del Tesoro dal capitale della banca toscana. Lo ha rivelato il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, che nell'intervista rilasciata a Bloomberg Tv ha parlato anche del caso Mps. E quindi ha colto l'occasione per spiegare che si aspetta una banca in salute, oltre che molto grande. «Questo sarebbe il completamento del processo con cui il governo uscirebbe da Mps», ha dichiarato Padoan, secondo cui l'andamento di Monte dei Paschi di Siena è in linea. Il ministro ha quindi respinto i timori di un ulteriore calo del titolo quando verrà riammesso alle contrattazioni. Per il ministro Pier Carlo Padoan le azioni dovrebbero essere attraenti, perché attualmente Monte dei Paschi di Siena «è molto solida in termini di requisiti di capitale ed è stata resa più efficiente dal piano di ristrutturazione attuato dal management».

Intanto nei giorni scorsi l'agenzia di stampa internazionale Reuters ha lanciato l'allarme sul ritorno di Monte dei Paschi di Siena sotto l'ala statale: potrebbe produrre l'ennesimo salasso per i contribuenti. Un mese fa circa sono entrati in vigore i decreti sulla ricapitalizzazione precauzionale di Mps con la conversione in azioni dei bond subordinati dell'istituto. Secondo tre operatori sentiti da Reuters, sul mercato over the counter l'azione Monte dei Paschi viene quotata 4,20 euro, con bid e ask compresi tra 4,14 e 4,35. Questo valore ammonterebbe a circa la metà di quello della conversione dei bond junior, e sarebbe inferiore ai 6,49 pagati dal Tesoro. Per questo Libero Quotidiano attacca parlando di una bella fregatura per lo Stato che potrebbe toccare gli 800 milioni di euro, o addirittura superarli. «Un conto, sul bilancio della banca e quindi su quello del Tesoro principale azionista, che potrebbe salire ancora, visto che Mps è imputata nei vari procedimenti che coinvolgono gli ex manager», scrive il quotidiano.

IL RUOLO DI GENERALI

Quella di Monte dei Paschi di Siena è una situazione in divenire. Il peso di Generali, la compagnia assicurativa che detiene il maggior numero di azioni dell'istituto senese (secondo solo allo Stato italiano), si fa sentire. Come riportato dai media, la compagnia del Leone ha manifestato l'intenzione di dare un taglio netto rispetto al passato. Una volontà da comunicare soprattutto ai mercati, che accoglierebbero la volontà di rinnovarsi della banca italiana soprattutto con un turnover nelle posizioni di maggior rilievo. Ecco perché a saltare dovrebbero essere le teste dell'amministratore delegato Marco Morelli, nonché di Lucia Savarese, a capo della direzione crediti deteriorati. Scontato l'addio entro l'anno di Antonio Nucci, dall'ottobre 2016 vicedirettore generale chief commercial officer. A sostituire l'ex manager di Intesa sarà con ogni probabilità Lodovico Mazzolin, mentre i papabili sostituti di Morelli restano ancora top secret.

