13esimo World Customs Law Meeting/ A Roma per capirne di più su protezionismo e multilateralismo

Sara Armella (Foto Giovanni Cavulli, arc. UniTrento)

Dal 6 all'8 settembre 2017, presso la prestigiosa sede centrale dell'Agenzia delle Dogane a Roma, si terrà il XIII World Customs Law Meeting, organizzato da International Customs Law Academy (ICLA). Il tema di discussione di quest'anno sarà "Il diritto doganale e la nascita di politiche nazionaliste di frammentazione regionale. Multilateralismo o protezionismo?".

L'Accademia, che riunisce i più noti esperti mondiali in materia doganale e commercio internazionale, può vantare ancora una volta un panel di relatori d'eccezione, fra cui, in particolare, il Deputy Director-General del WTO dott. Yi Xiaozhun, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana dott. Giuseppe Peleggi e il Presidente di ICLA, dott. Andrés Rohde Ponce, oltre a famosi accademici e professionisti del settore. L'avv. Sara Armella, membro dell'ICLA e Relatore Generale del Convegno, interverrà sul tema degli Accordi di integrazione economica regionale e sull'evoluzione delle Politiche commerciali internazionali.

Sara Armella, laureata a Genova con Victor Uckmar, di cui è stata collaboratrice per quindici anni, ha fondato nel 2008 lo Studio Armella & Associati, con sedi a Milano e a Genova. Esperta di fiscalità nazionale, internazionale e di diritto doganale, è avvocato di importanti gruppi italiani e multinazionali. Autrice delle monografie "Diritto doganale dell'Unione europea" (Egea, 2017), "EU Customs Code" (BUP, 2017) e della voce "Diritto doganale" (Enciclopedia Treccani online, 2016), è delegato italiano presso la "Commission on Customs and trade facilitation" della prestigiosa Camera di Commercio Internazionale di Parigi, e tra i fondatori, nonché unico professionista italiano, di "Green lane", associazione internazionale di studi professionali indipendenti, specializzati in diritto doganale, fiscalità indiretta e commercio internazionale. Sara Armella è stata selezionata tra i migliori professionisti italiani nella consulenza e nel contenzioso tributario da "Legal 500? e da "Top Legal". Nel 2016 è stata insignita del titolo di "Accademico del Diritto doganale" dalla International Customs Law Academy – ICLA.

