MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi delle norme europee (oggi, 1 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps inizia un nuovo anno cercando il rilancio. L'analisi di Roberto Sommella sulla crisi bancaria italiana. Ultime notizie live di oggi 1 gennaio 2018

01 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I RISCHI DELLE NORME EUROPEE

La crisi bancaria italiana, che ha riguardato anche Montepaschi, viene da lontano. Ne è convinto Roberto Sommella, che in un’intervista a Democratica, il sito di informazione del Pd, spiega come il sistema del credito italiano “si sia trovato in questi ultimi anni in una tempesta perfetta”. Secondo il giornalista economico, fondatore de La Nuova Europa, la doppia recessione italiana ha fatto sì che le piccole banche non abbiano avuto indietro gran parte dei prestiti concessi; inoltre, ci sono state normative europee, recepite dal nostro Paese, in contrasto con il dettato costituzionale della tutela del risparmio. Sommella spiega che “la sensazione è che legislazione nazionale ed europea non si siano parlate e che la seconda, che alla fine è preminente, abbia alla fine ignorato l’articolo 47 della Costituzione”.

“Nell’Unione europea oggi si tutelano le istituzioni finanziarie, il mercato, i consumatori, ma non chi investe e presta soldi alle prime anche nella più piccola provincia italiana. Perché non esiste anche un Meccanismo unico europeo di vigilanza del risparmio? Noi italiani dovremmo essere i primi a pretenderlo visto che abbiano 4.000 miliardi di ricchezza finanziaria privata da tutelare e una Costituzione che ce lo prescrive. Attualmente in Europa è invece in vigore una normativa che il risparmio più che garantirlo lo coinvolge: nelle crisi bancarie”, attraverso il meccanismo del bail-in, evidenzia ancora Sommella. Dal suo punto di vista ora bisogna impedire che norme europee impongano alle banche di ridurre i titoli di Stato in loro possesso.

