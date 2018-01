BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova un altro rialzo (10 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari, superati i 23.000 punti, oggi inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri ne cerca un altro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

10 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA UN ALTRO RIALZO

Altra giornata macroeconomica che non fornisce molti spunti quella di oggi. Alle 8:45 la produzione industriale in Francia per il mese di novembre: il consensus previsto prevede una discesa dello 0,4%, in controtendenza rispetto alla salita di ottobre. Alle 10:30 la produzione industriale inglese per il mese di novembre: gli analisti stimano una crescita dello 0,4%. Sempre alla stessa ora, la produzione manifatturiera nel Regno Unito nel mese di novembre: le stime parlano di un'espansione dello 0,3%, meglio del dato precedente e che annualizzato porta a una crescita del 2,8%. Alle 11:40 un'asta di Bund tedeschi con scadenza a dieci anni con un rendimento atteso dello 0,3%. Alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio greggio Usa. Infine, alle 19:00, un'asta di Buoni del Tesoro americani con scadenza a dieci anni: i rendimenti attesi dovrebbero sfiorare il 2,4%.

Ieri Piazza Affari è riuscita a chiudere la giornata con un rialzo dello 0,7%, sopra la soglia psicologica dei 23 mila punti. In questa seduta ha fatto molto bene il settore del risparmio gestito: FinecoBank ha fatto registrare nuovi massimi storici con un progresso del 4,89%, mentre Banca Generali è cresciuta di quasi tre punti percentuali. Ottimo progresso anche per Fca: il titolo in mattinata aveva spinto i guadagni oltre il 5%, passando anche i 19 euro per azione. Sul finale di seduta, sono arrivate le prese di profitto e l'azione ha chiuso con un +1,99%. Positivi anche tutti gli istituti bancari: Bper è stata la migliore con un rialzo dell'1,74% seguita da Banco Bpm che è salita dell'1,19%.

Molto bene anche Intesa Sanpaolo che ha guadagnato l'1,14% mentre Unicredit è cresciuta solo dello 0,67%. In contrasto solo Mediobanca che ha archiviato la sessione con un -0,16%. Buona performance anche per il titolo Stm che è cresciuta dell'1,86%. In ribasso, invece, Mediaset che ha lasciato sul terreno quasi un punto percentuale. Altra seduta negativa anche per Salvatore Ferragamo: l'azione è stata penalizzata dal giudizio di Ubs che ha espresso il parere sell e il prezzo obiettivo di 19 euro per azione. Molto bene anche Fincantieri che è salita di quasi quattro punti percentuali, riuscendo così a far segnare un nuovo massimo storico. Lo spread fra Btp e Bund è rimasto al di sotto dei 160 punti base, attestandosi a 156 punti. In leggero rialzo il rendimento del Btp decennale al 2,03%.

