MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, gli sportelli in chiusura in Toscana (oggi, 10 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto i 3,85 euro ad azione. Diversi gli sportelli in chiusura in toscana. Ultime notizie live di oggi 10 gennaio 2018

10 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

GLI SPORTELLI IN CHIUSURA IN TOSCANA

Il piano di ristrutturazione di Mps comporterà la chiusura di diversi sportelli, anche nei piccoli comuni della Toscana. I quali hanno deciso di attivarsi per evitare di restare senza una filiale. In Consiglio regionale il Partito democratico ha deciso di presentare una mozione a tutela dei diritti dei cittadini che vivono in zone montane e che rischiano di perdere servizi essenziali. Secondo quanto riporta nove.firenze.it, anche Forza Italia si è attivata in consiglio regionale. Il capogruppo Stefano Mugnai ha detto che “a ogni pianificazione territoriale la Regione non fa che lamentare lo spopolamento delle aree decentrate che genera abbandono e incuria dei territori. Però poi non è in grado di mettere in campo politiche sinergiche che in quelle aree assicurino i servizi essenziali come uffici postali o, in questo caso, sedi bancarie. E parliamo del Monte dei Paschi, non di una banca aliena al territorio”.

Gli azzurri sono anche impegnati a Punta Ala, dove dovrebbe chiudere il locale sportello di Montepaschi. ilgiunco.net riporta una nota del coordinamento di Forza Italia di Castiglione della Pescaia, in cui si esprime solidarietà “ai cittadini e turisti puntalini che ogni anno vengono a soggiornare in questo luogo incantevole della Maremma”. Nella nota si evidenza che “chi ha un conto corrente dovrà andare fuori da Punta Ala, i disagi saranno molteplici soprattutto per le persone di una certa età che hanno deciso di trascorre gli ultimi anni nella perla puntalina. Ci domandiamo se l’amministrazione comunale è al corrente di tale disagio e cosa intende fare, visto il proprio silenzio e tenuto conto dell’influenza del proprio partito politico sulla banca, almeno nel trascorso periodo”.

