BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Stm a +3,2%, Saipem a +1,8% (11 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri cerca di consolidarsi ancora sopra i 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

11 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30

Non sono attesi molti dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 11:00 saranno resi noti i verbali della riunione del board della Bce del mese scorso, insieme al dato sulla produzione industriale nell’Eurozona. C’è poi interesse per le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, che saranno comunicate alle 14:30. La Borsa italiana intanto guadagna lo 0,5% e sul listino principale troviamo in rosso Atlantia (-0,3%), Azimut (-0,5%), Campari (-0,6%), Cnh Industrial (-0,2%), Fca (-0,2%), Ferragamo (-0,3%), Generali (-0,7%), Leonardo (-0,2%), Luxottica (-0,3%), Mediaset (-0,8%), Moncler (-0,2%), Prysmian (-0,1%), Recordati (-0,5%), Telecom Italia (-0,1%) e Yoox (-1,9%).

I rialzi più consistenti sono quelli di A2A (+0,8%), Banca Generali (+1,1%), Buzzi (+0,7%), Enel (+1,2%), Ferrari (+1%), Fineco (+0,8%), Intesa Sanpaolo (+1,1%), Italgas (+0,9%), Pirelli (+0,8%), Saipem (+1,8%), Snam (+1%), Stm (+3,2%), Tenaris (+1,3%), Terna (+0,6%) e Unipol (+0,8%). Fuori dal listino principale Cattolica Assicurazioni sale del 10%, mentre Industria e Innovazione cede il 6,6%. Il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,195, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 149 punti base.

