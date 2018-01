MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, chiusa operazione Quaestio su tranche mezzanine (oggi, 11 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa le azioni ripartono da sopra i 3,95 euro. Le mosse di Queastio sugli Npl. Ultime notizie live di oggi 11 gennaio 2018

11 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

NPL, CONCLUSA OPERAZIONE SU TRANCHE MEZZANINE

Per Mps è arrivato un altro passaggio importante nello smaltimento dei crediti deteriorati già programmato lo scorso anno. Quaestio Capital Sgr, per conto dell'Italian Recovery Fund, ha infatti concluso l'operazione di investimento nella tranche mezzanine della cartolarizzazione di circa 25 miliardi di euro di Npl delle banca toscana. Secondo quanto viene spiegato in una nota, Italian Recovery Fund acquisirà il 95% della tranche mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione a cui è stato trasferito il portafoglio Npl con un investimento di 805 milioni di euro. Nella prima metà dell’anno verrà anche realizzato l’investimento nella tranche junior e, dopo l’ottenimento del relativo rating e della garanzia pubblica tramite Gacs, la cessione di quella senior.

La nota ricorda anche che la cartolarizzazione degli Npl di Montepaschi è una delle più grandi mari realizzate in Europa. Dopo averne curato la strutturazione, Quaestio gestirà e controllerà l'intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Credito Fondiario in qualità di master servicer, sia per quanto riguarda la gestione dei piani di recupero dei crediti che è stata affidata a primari operatori del settore e alla piattaforma di recupero crediti Juliet acquisita da Mps assieme a Cerved. Come ricorda Toscana24, portale del Sole 24 Ore, Italian Recovery Fund (nuovo nome del Fondo Atlante 2) attualmente è coinvolto in altre operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati per circa 31 miliardi lordi, per un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi. Oltre a Mps, sono interessate altre due banche toscane: Nuova Banca Etruria e Cassa di Risparmio di San Miniato.

© Riproduzione Riservata.