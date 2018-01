MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e l'analisi First-Cisl sui bilanci delle banche (oggi, 12 gennaio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa le azioni partono sopra quota 3,9 euro. L'analisi First-Cisl sui bilanci delle banche. Ultime notizie live di oggi 12 gennaio 2018

12 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

L’ANALISI FIRST-CISL SUI BILANCI DELLE BANCHE

L’Ufficio studi della First-Cisl ha realizzato un’analisi reddituale delle prime cinque banche italiane, tra cui Mps, sulla base dei bilanci al 30 settembre 2017, al netto delle operazioni che hanno portato tre delle good bank in Ubi e le due banche venete in Intesa Sanpaolo. Da questa analisi emerge che le commissioni nette sono state pari a 14,4 miliardi di euro, dando così un contributo importante a raggiungere gli 8 miliardi di euro di utili. Come spiega Riccardo Colombani, responsabile dell'Ufficio Studi di First Cisl, non bisogna dimenticare che su questi utili hanno un peso anche i 527 milioni di tagli del costo del personale. Complessivamente, quindi, “le commissioni nette e il minor costo del personale cubano 15 miliardi, una cifra vicinissima ai 15,7 miliardi complessivi del risultato lordo di gestione”.

Dunque a rappresentare un problema per i risultati economici delle banche “sono i 10,1 miliardi di rettifiche su crediti, non molto sotto ai 10,5 miliardi dei primi 9 mesi del 2016. Da soli, gli accantonamenti su crediti si mangiano una cifra superiore all’utile netto e che equivale al 70% delle commissioni nette e al 59% dei 17 miliardi di interessi netti raccolti dalle banche”. Questi numeri portano Giulio Romani, Segretario generale della First-Cisl, a evidenziare che è ora di finirla “di dire che il costo del lavoro è un peso per il sistema bancario. Il vero peso sono le enormi svalutazioni pretese dai regolatori europei, col risultato che continuiamo a svendere Npl che potrebbero invece essere recuperati attraverso una loro gestione paziente, ritornando a dare reddito”.

© Riproduzione Riservata.