BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari senza il faro di Wall Street (15 gennaio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana, ma non avrà il riferimento di Wall Street chiusa per festa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 gennaio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI SENZA IL FARO DI WALL STREET

Giornata macroeconomica che non prevede particolari dati quella di oggi. Si segnala, infatti, che Wall Street sarà chiusa per la giornata che celebra Martin Luther King. I mercati mondiali, quindi, non potranno contare su un ulteriore allungo degli indici americani come allungo per l'inizio della settimana. Da segnalare alle 11:00 la bilancia commerciale dell'area Euro. Venerdì Piazza Affari ha chiuso la nona seduta consecutiva in rialzo. Molto bene anche tutti gli altri indici europei grazie all'accordo raggiunto in Germania sulla Grande coalizione. Il Dax ha chiuso con un rialzo dello 0,33% anche se il Ftse Mib (+0,59% a 23.443 punti) è stato ancora una volta il migliore in Europa.

A trascinare ancora una volta l'indice sono stati i titoli bancari: Banco Bpm ha messo a segno un progresso dell'1,32%. Molto bene anche Intesa Sanpaolo che si è confermata sopra il valore dei tre euro per azione grazie ad un progresso dell'1,27%. Bene anche Unicredit che ha fatto segnare un rialzo vicino al punto percentuale. Seduta negativa solo per Mediobanca che ha registrato un ribasso dello 0,31%. Fca ha chiuso con un +0,68% dopo essere arrivato a guadagnare quasi tre punti percentuali. Malgrado il taglio di target price subito da parte di Hsbc da 24 a 22 euro, Ferragamo ha chiuso la seduta in progresso del'1,64%. Lo spread ha fatto segnare una nuova diminuzione scendendo sotto i 140 punti base.

© Riproduzione Riservata.